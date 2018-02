Kuttin setzt in Lahti auf Olympia-Aufgebot

Vom Cheftrainer kritisierte Schlierenzauer und Fettner in Finnland mit dabei

Wien/Lahti/Rasnov – ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hat für den Skisprung-Weltcup am Wochenende in Lahti seine fünf Olympiateilnehmer und zusätzlich Clemens Leitner nominiert. Damit setzt Kuttin am WM-Schauplatz von 2017 auch auf die nach dem Teambewerb in Südkorea von ihm kritisierten Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner.

Neben den Genannten wollen zu Beginn der letzten Saisonphase mit der "Raw-Air-Serie" auch Stefan Kraft, Michael Hayböck und Clemens Aigner die medaillenlosen Winterspiele möglichst schnell vergessen machen. In Lahti, wo Kraft sich im Vorjahr zum Doppelweltmeister krönte, stehen am Samstag ein Teambewerb und am Sonntag eine Einzelkonkurrenz auf dem Programm. Die Damen sind im rumänischen Rasnov im Einsatz. (APA, 28.2. 2018)

ÖSV-Aufgebote:

Lahti: Clemens Aigner, Manuel Fettner, Clemens Leitner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer Programm: Samstag Teambewerb (16.30 MEZ), Sonntag Einzelbewerb (15.30)

Rasnov: Daniela Iraschko-Stolz, Chiara Hölzl, Jaqueline Seifriedsberger, Eva Pinkelnig Programm: Samstag Einzelbewerb (10.00), Sonntag Einzelbewerb (9.00)