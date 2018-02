"Batman"-Produzent Benjamin Melniker gestorben

Der amerikanische Filmproduzent wurde 104 Jahre alt

New York/Hollywood – Benjamin Melniker, Produzent hinter den Projekten um Superheld Batman beim Studio Warner Bros., ist im Alter von 104 Jahren gestorben. Melniker sei der "letzte Mogul" des Goldenen Zeitalters in Hollywood gewesen, schrieb sein Produzenten-Kollege Michael Uslan am Dienstag auf Facebook. Laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" starb Melniker am Montag in einer Kleinstadt nahe New York.

Der 1913 geborene Melniker begann seine Karriere beim Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) und war dort an wichtigen Film-Deals beteiligt, darunter am epischen Historienfilm "Ben Hur" (1959) und "2001: Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick. Nach seinem Abschied von MGM kaufte er mit Uslan die Filmrechte an der Comicfigur Batman, weshalb er in allen großen Batman-Produktionen der letzten drei Jahrzehnte erwähnt wird. Darunter sind etwa Tim Burtons "Batman" (1989) sowie "Batman Begins" (2005) und "The Dark Knight" (2008) von Christopher Nolan, aber auch der animierte "LEGO Batman Movie" vom vergangenen Jahr.

"Ben war ein bescheidener Mann, der nie Aufmerksamkeit wollte", schrieb Uslan. "Er lehnte unzählige Anfragen ab, seine Biografie zu schreiben oder Interviews über das Goldene Zeitalter Hollywoods zu führen." Melniker habe alle Geschichten von "hinter den Kulissen" gekannt, sie zum Schutz der Beteiligten sowie deren Kindern und Enkeln aber nie erzählt. (APA, 28.2.2018)