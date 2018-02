Katholische Demonstranten bei "Dreamers"-Protest in USA festgenommen

Sicherheitskräfte lösten die Protestaktion in einem Gebäude des US-Kongresses in Washington auf

Washington – Bei einer Protestaktion katholischer Ordensleute, Priester und Laien in einem Gebäude des US-Kongresses für ein dauerhaftes Bleiberecht der 800.000 "Dreamers" – Kinder von Einwanderern ohne Papiere – sind am Dienstag in Washington mehr als 40 Personen von Sicherheitskräften vorübergehend festgenommen worden. Das berichtete Kathpress am Mittwoch.

Unter den Festgenommenen waren Medienberichten zufolge auch mehrere Ordensfrauen sowie der Wortführer der Demonstranten, der Jesuit Thomas Reese. Der Ordensmann hatte den Protest tags zuvor in einer Kolumne des "National Catholic Reporter" angekündigt.

Demonstranten: "Akt der Solidarität"

An den Sprecher des Kongresses, den Republikaner Paul Ryan, der selbst Katholik ist, wandte sich Reese mit der Frage, warum dieser sich nicht für die als "Dreamers" bezeichneten Kinder von Einwanderern ohne Papiere einsetze. Die Dominikaner-Schwester Elise Garcia bezeichnete den Protest für die "Dreamers" als einen "Akt der Solidarität".

Zeitweilig gesellten sich auch mehrere katholische Senatoren und Abgeordnete zu den Demonstranten. Der Demokrat Thomas Suozzi aus New York sagte, er fühle sich "bewegt und inspiriert" durch die Aktion der Kirche. "Das ist es, was wir als Kirche und Land machen müssen."

Telefonaktion der US-Bischofskonferenz

Der Protest in Washington war einer von vielen in den USA, die eine Telefonaktion begleiteten, zu der die US-Bischofskonferenz aufgerufen hatten. Die Bischöfe hatten alle Katholiken in den USA aufgefordert, bei ihren Volksvertretern im Repräsentantenhaus und im Senat anzurufen, um Druck für einen Verbleib der "Dreamers" zu machen.

Die Aktion hatte überraschend an Dringlichkeit verloren, nachdem das oberste Verfassungsgericht es am Montag abgelehnt hatte, einen Berufungsantrag des Weißen Hauses zu behandeln. Damit bleibt das vom früheren US-Präsidenten Barack Obama erlassene sogenannte Daca-Dekret bis auf weiteres in Kraft. Andernfalls wäre die Schutzfrist für die "Dreamers" am 5. März abgelaufen. Von diesem Tag an hätte den jungen Einwanderern die Abschiebung gedroht. Nun dürfte das Thema ins Zentrum der Kongresswahlen im November rücken. (APA, 28.2.2018)