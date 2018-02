Personalwechsel bei Vorarlbergs Grünen: Von Grün zu Pink und retour

Die Grünen holen sich Lukas Schrattenthaler als Landesgeschäftsführer, Vorgängerin Juliane Alton konzentriert sich auf Dornbirn

Bregenz – Personalwechsel bei den Vorarlberger Grünen: Lukas Schrattenthaler (45) löst Juliane Alton als Landesgeschäftsführerin ab. Schrattenthaler, Unternehmens- und PR-Berater, kehrt damit wieder zu seinen politischen Wurzeln zurück. Seine Karriere begann der Politikwissenschafter mit Hang zur Landwirtschaft Ende 1998 als Referent im Parlamentsklub der Grünen.

Nach kurzen Intermezzi bei einer PR-Agentur des umstrittenen Peter Hochegger, Hochegger COM, bei Bio Austria und Greenpeace landete der Tiroler als Pressesprecher bei den Neos in Wien. 2016 machte sich Schrattenthaler als Unternehmensberater im Bregenzerwald selbstständig, nun soll Schrattenthaler, "der viel Leidenschaft und Erfahrung in der Kampagnenarbeit mitbringt" (Grünen-Chef Johannes Rauch), die Vorarlberger Grünen für den Landtagswahlkampf 2019 vorbereiten.

Juliane Alton war zwei Jahre Teilzeitgeschäftsführerin. Die Dornbirner Umweltstadträtin will sich nun ganz auf die Kommunalpolitik, "die für mich im Zentrum steht", konzentrieren. Die nächste Gemeindevertretungswahl ist im Frühling 2020.

Die Grünen sind seit 2014 Regierungspartner der Volkspartei. Im Landtag halten sie sechs von 36 Mandaten. (Jutta Berger, 28.2.2018)