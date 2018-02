Rewe-Tochter Efef stellt Fleischwarenproduktion ein

Die knapp 70 Mitarbeiter sollen in anderen Vorarlberger Märkten der Rewe-Gruppe unterkommen

Hohenems/Wiener Neudorf – Der seit 2011 zur Rewe Austria Fleischwaren GmbH gehörende Vorarlberger Fleisch- und Wurstwarenerzeuger Efef mit Stammsitz in Hohenems wird seine Produktion mit Ende Juni einstellen. Die davon betroffenen 69 Mitarbeiter sollen laut einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" vom Mittwoch in Vorarlberger Märkten der Lebensmittelkette unterkommen.

Von der bevorstehenden Betriebsschließung wurden die Angestellten und Arbeiter am Mittwoch in einer Betriebsversammlung informiert. Für kurz danach hatte die Rewe-Gruppe eine Pressemitteilung angekündigt. Als Gründe für die Aufgabe des Unternehmens nannte Rewe hohe Investitionskosten und ein Überangebot an Produktionskapazitäten in Österreich.

Efef wurde vor 40 Jahren von Metzgermeister Heinz Model und Adeg-Kaufmann Kuno Riedmann – dem späteren Vorarlberger Wirtschafskammerpräsidenten – gegründet. Bis 2011 war die Landwirtschaftskammer Vorarlberg Miteigentümer. (APA, 28.2.2018)