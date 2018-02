Österreich belegt Platz sieben in der EU, der Durchschnitt liegt bei 20,4 Prozent

Brüssel – In Österreich haben 2016 insgesamt 40,8 Prozent der Haushalte, in denen zumindest eine pflegebedürftige Person lebte, professionelle Heimpflege in Anspruch genommen.

Der EU-Durchschnitt lag laut Eurostat-Daten vom Mittwoch bei 20,4 Prozent. Den höchsten Anteil weist Luxemburg (88,3 Prozent) auf. Schlusslichter sind gemeinsam Bulgarien und Estland mit je fünf Prozent. (APA, 28.2.2018)