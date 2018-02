"Ghostbusters World": Sony will "Pokémon Go"-Killer bringen

AR-Game in Entwicklung – soll noch in diesem Jahr erscheinen

"Pokémon Go" war 2016 für Monate allgegenwärtig. Das Augmented-Reality-Spiel löste eine wahre Begeisterungswelle aus, die lange anhielt. Auch heute wird das Game nach wie vor gespielt, zudem finden regelmäßig Events statt, bei denen "Pokémon Go"-Spieler zusammentreffen.

ghostbusters world Das AR-Game in einer ersten Vorstellung.

"Pokémon Go"-Herausforderer

Nun erscheint in Kürze das nächste AR-Game, das dem Platzhirsch den Rang ablaufen will. Konkret geht man bei "Ghostbusters World" auf virtuelle Geisterjagd. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen. Entstanden ist es aus einer Zusammenarbeit von Sony Pictures Entertainment, Ghost Corps und 4:33 Creative Lab.

Native SDKs in Verwendung

100 unterschiedliche Geister sollen zum Start zur Verfügung stehen. Als Monsterjäger muss man diese vertreiben beziehungsweise fangen. Die Entwickler setzen bei den Mobile-Games übrigens auf die nativen AR-SDKs in Form von ARCore und ARKit. Diese sollen ein deutlich realistischeres AR-Erlebnis mit sich bringen. Bei der Game Developers Conference im März soll das Spiel präsentiert werden. (red, 28.02.2018)