Zwischen Kaiserschnitt und Hausgeburt: ORF-"Schauplatz" begleitet zwei Geburten

Die Sendungsmacher Julia Kovarik und Max Hartmann über die Suche nach Müttern, Notlügen für den Wunschkaiserschnitt und warum das Thema Geburt oft so emotional diskutiert wird

Wien – "Ich möchte einen Kaiserschnitt, denn vor den Schmerzen bei einer normalen Geburt habe ich viel zu viel Angst", erzählt Jessica G. in "Am Schauplatz" am Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2. Julia Kovarik und Max Hartmann haben für die Sendung zwei Frauen während ihrer Geburt begleitet und waren bei einem Wunschkaiserschnitt und einer Hausgeburt dabei.

"Es war sehr schwierig, Frauen zu finden, die sich bei ihrer Geburt begleiten lassen wollten. Wir waren monatelang mit Ärzten, Hebammen, Krankenhäusern, Still- und Spielgruppen in Kontakt, bis wir zwei Frauen gefunden haben, die bereit waren, sich in diesem intimen Moment begleiten zu lassen", erzählt Kovarik dem STANDARD.