Uniqa-Versicherung vermeldet Ergebnisplus und höhere Dividende

Kapitalanlageergebnis wegen Niedrigzinsumfelds im Vorjahr niedriger

Wien – Der heimische Versicherungskonzern Uniqa, der in 18 Ländern Zentral- und Osteuropas tätig ist, hat im Vorjahr wie angekündigt eine leichte Ergebnisverbesserung im Vergleich zu 2016 erzielt und wird die Dividende von zuletzt 49 auf 51 Cent pro Aktie erhöhen.

Heuer will der Versicherer den Gewinn vor Steuern weiter ausbauen, die Dividendenausschüttung solle kontinuierlich gesteigert werden, hieß es. Für das Kapitalanlageergebnis erwarte die Uniqa keine weiteren Rückgang, die Combined-Ratio solle dank einer höheren Profitabilität in der Schaden- und Unfallversicherung steigen, erklärte der Konzern.

2017 wuchs das Ergebnis vor Steuern (EGT) um 7,4 Prozent auf 242,2 Millionen Euro, wie der Konzern Mittwochfrüh bekanntgab. Die verrechneten Prämien (inklusive Sparanteilen) wuchsen um 4,9 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, die Kostenquote wurde von 26,6 auf 25 Prozent verbessert, und die Combined-Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen) sank auf 97,5 Prozent.

Das Kapitalanlageergebnis ging wegen des Niedrigzinsumfelds und negativer Währungseffekte um 4,7 Prozent auf 560,9 Millionen Euro zurück. Für 2018 wird beim Kapitalanlageergebnis mit keinem weiteren Rückgang gegenüber 2017 gerechnet, da die Effekte des Niedrigzinsumfelds schon in den – in den letzten Jahren gesunkenen – Kapitalerträgen großteils reflektiert seien. Der Mitarbeiterstand in der Uniqa-Gruppe erhöhte sich im Vorjahr auf 12.969 (2016: 12.855). (cr, 28.2.2018)