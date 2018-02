Afghanistans Präsident will Taliban als politische Gruppe anerkennen

Ashraf Ghani will islamistische Extremisten als "legitime politische Gruppierung" anerkennen und verhandeln

Kabul – Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat den radikal-islamischen Taliban die Anerkennung als politische Gruppierung im Gegenzug für Friedensgespräche angeboten. Ghani sagte am Mittwoch bei einer internationalen Friedenskonferenz in Kabul, dass er eine Waffenruhe anstrebe, in deren Zuge es auch zu einer Freilassung von Häftlingen kommen könne. Im Rahmen des politischen Prozesses sei auch eine Änderung der Verfassung möglich, fügte der afghanische Präsident beim Treffen des "Kabul Prozesses", an dem Vertreter aus 25 Staaten teilnehmen, hinzu.

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen war zuvor die zweite Friedenskonferenz des sogenannten "Kabul Prozesses" gestartet. Dort wollten dort Vertreter aus 25 Ländern und Afghanistan sowie von drei internationalen Organisationen einen Tag lang beraten, wie die afghanische Regierung mit Taliban Frieden schließen könnte.

Die Taliban kontrollieren oder beeinflussen derzeit wieder mindestens 13 Prozent des Landes. Weitere 30 Prozent des Landes sind umkämpft. Präsident Ashraf Ghani hatte einen "umfassenden Friedensplan" angekündigt.

Verhärtete Fronten

Bisher lehnen die Taliban direkte Verhandlungen mit der afghanischen Regierung ab, die sie ein "Marionetten-Regime" nennen. Wie sie erst am Montag in einer Stellungnahme wiederholt hatten, wollen sie mit den USA verhandeln, dem größten Truppensteller im Konflikt. Das lehnen wiederum die USA ab, die auf einen afghanisch geführten Friedensprozess beharren. Die USA hatten 2017 die Zahl ihrer Soldaten im Land wieder aufgestockt und auch die Zahl ihrer Luftangriffe massiv gesteigert.

Die Taliban sind nicht eingeladen. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, soll aber der ehemalige hohe Talibanbeamte Aga Jan Motassim teilnehmen. Motassim war unter anderem Finanzminister in einer Talibanregierung, die bis Beginn des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan im Jahr 2001 an der Macht war. Er hatte sich in der Vergangenheit für Verhandlungen mit der afghanischen Regierung ausgesprochen und soll mehrfach als Vermittler gedient haben. (APA, 28.2.2018)