"Unbekannte Substanz" in Brief verletzt elf Menschen in US-Kaserne

Mehrere Soldaten klagen über Verbrennungsgefühl – Sprecher schließt Anschlag nicht aus

Washington – Nach dem Öffnen eines Umschlags mit einer "unbekannten Substanz" auf einer US-Militärbasis haben elf Menschen über Beschwerden geklagt. Der Umschlag sei an die Armeebasis Myer-Henderson Hall in der Nähe von Washington adressiert gewesen, teilte die US-Armee am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Ein Verwaltungsgebäude wurde demnach geräumt. Mehrere Menschen würden medizinisch behandelt. Die Untersuchung des Vorfalls dauere noch an, ein erster Test am Inhalt des Briefes endete allerdings ohne Befund. Der Inhalt wird weiterhin geprüft, man geht aber offenbar nicht davon aus, dass von der Substanz große Gefahr ausgeht. Der Umschlag soll laut CNN auch einen Text mit "kaum verständlichen, abwertenden" Beschimpfungen enthalten haben.

Nahe Militärfriedhof Arlington

Nach Angaben der Feuerwehr von Arlington klagten elf Menschen über Beschwerden, nachdem der Brief geöffnet worden sei. Drei Armeeangehörige sagten dem Fernsehsender CNN, an den Händen und im Gesicht ein "Gefühl von Verbrennungen" gespürt zu haben.

Armeesprecher Brian Block sagte auf Anfrage, es sei zu früh, um zu sagen, ob es sich um einen terroristischen Angriff gehandelt habe oder nicht. Der Armeestandort Myer-Henderson Hall grenzt an den Militärfriedhof von Arlington in der Nähe von Washington. (APA, 28.2.2018)