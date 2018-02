Sicherheitschef von "El Chapos" Familie in Mexiko getötet

Soldaten erschossen den Mann bei einem Gefecht in der Stadt Culiacan im Bundesstaat Sinaloa

Culiacán – Bei einem Militäreinsatz im Nordwesten von Mexiko ist der mutmaßliche Sicherheitschef der Familie von Drogenbaron Joaquin "El Chapo" Guzman getötet worden. Soldaten hätten den Mann bei einem Gefecht in der Stadt Culiacan im Bundesstaat Sinaloa erschossen, teilten die Streitkräfte am Dienstag mit.

Bei dem Toten handle es sich um "El Guero Ranas", berichtete die Zeitung "Milenio" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Er soll für die Sicherheit der Familie des Kartellchefs "El Chapo" verantwortlich gewesen sein. Außerdem steckte er dem Bericht zufolge hinter dem Angriff auf eine Militärpatrouille 2016 in Sinaloa, bei der fünf Soldaten ums Leben kamen.

"El Chapo" war vor einem Jahr an die USA ausgeliefert worden. Derzeit wartet der ehemalige Chef des Sinaloa-Kartells in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York auf seinen Prozess. Ihm werden unter anderen Drogenschmuggel, Geldwäsche und illegaler Waffengebrauch vorgeworfen. (APA, 28.2.2018)