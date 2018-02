Sebastian Ofner beendet Durststrecke: Achtelfinal-Einzug in Sao Paulo

21-Jähriger erstmals seit Kitzbühel 2017 wieder einmal in zweiter Runde auf ATP-Tour vertreten

Sao Paulo – Sebastian Ofner hat sich am Dienstag nach langer Zeit wieder über ein Erfolgserlebnis auf der Tennis-ATP-Tour freuen dürfen. Der 21-Jährige setzte sich in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers in Sao Paulo gegen den Italiener Marco Cecchinato (ATP-Nr. 103) nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:3,6:3 durch. Er überstand zum ersten Mal seit seinem Halbfinal-Einzug in Kitzbühel im August 2017 die erste Runde.

Diese Saison hatte der Steirer in Brisbane, Melbourne, New York und Rio de Janeiro die Quali nicht überstanden. Der fünfte Anlauf auf einen Tour-Hauptbewerb war dafür von Erfolg gekrönt. Dieser gelang nach Siegen über Rafael Matos (BRA/6:3,6:4) und Pedro Cachin (ARG/4:6,6:2,6:4). Ofner feierte damit am Dienstag in Sao Paulo schon seinen dritten Match-Sieg in Folge. Gegen den 25-jährigen Cecchinato, gegen den er gleich zehn Asse schlug und keinen Breakball zuließ, hatte er zuvor noch nie gespielt.

Im Kampf um den Viertelfinaleinzug bekommt es der Weltranglisten-143. mit einer deutlich härteren Nuss zu tun. Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete Pablo Cuevas ist die Nummer drei des Turniers und im Ranking auf Position 31 zu finden. An das bisher einzige Duell hat aber Ofner gute Erinnerungen, das entschied der ÖTV-Spieler vergangenes Jahr im Kitzbühel-Achtelfinale ebenfalls auf Sand mit 6:3,2:6,7:6(3) für sich. (APA; 27.2.2018)