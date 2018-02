Neue Passagiere in ÖBB-Aufsichtsräten

Als "Welcome"-Empfang im Reich der Bundesbahn gilt die konstituierende Sitzung heute, Mittwoch. Es geht um "schöne Zahlen" und viele neue ÖBB-Aufpasser

Wien – Eine Tagesordnung im klassischen Sinn gibt es für die konstituierende Sitzung des neuen ÖBB-Holding-Aufsichtsrats heute, Mittwoch, nicht. Als "Welcome"-Empfang im Reich der Bundesbahn skizzieren Insider das Treffen. Der wichtigste Tagesordnungspunkt ist lediglich Formsache: die Wahl von Heta-Vorstandsdirektor Arnold Schiefer zum Präsidenten. Ihn werden die sechs der FPÖ zurechenbaren Kapitalvertreter und die zwei von der Kanzlerpartei abhaken.

Danach werden Bahnchef Andreas Matthä und Finanzchef Josef Halbmayr ihrem neuen Kontrollgremium die vorläufige Bilanz der Staatsbahn präsentieren, ehe die Riege der Aufsichtsräte für die Konzerngesellschaften ÖBB-Personenverkehr und Rail Cargo Austria (RCA) abgestimmt wird. Den Gremien der Absatzgesellschaften wird, wie in Konzernen üblich, der Generaldirektor, also Matthä vorsitzen, Holding-Präsident Schiefer wird jeweils einfaches Mitglied. Als externe Aufseher im Personenverkehr sind Kurt Weinberger (Hagelversicherung), die Tourismusunternehmerin Therese Pagits und Anwältin Agnes Kinast vorgesehen. Sie werden, so der Plan, wie jene der Gütersparte RCA am 5. März berufen.

In den RCA-Aufsichtsrat ziehen neben Matthä und Schiefer die Anwältin Christina Gesswein-Spießberger, Sanitär-Großhändlerin Jasmine Holter-Hofer, die Tiroler IT-Unternehmerin Barbara Thaler ein. Genannt wird weiters eine Raiffeisen-Managerin und Heinz Freunschlag, ein Vertrauter Schiefers.

Trennung von Absatz und Infrastruktur

Um der von Brüssel vorgeschriebenen Trennung von Absatz und Infrastruktur Genüge zu tun, wird der mit staatlich garantierten Schulden finanzierte, für Bau und Betrieb des Schienennetzes zuständige Teilkonzern ÖBB-Infrastruktur von FPÖ-Urgestein Gilbert Trattner geführt – bis vor wenigen Jahren selbst im Sold der ÖBB-Infrastruktur. Einfache Mitglieder sind neben ÖBB-Finanzchef Halbmayr, Holding-Aufsichtsrätin Barbara Kolm, Sektionschef Herbert Kasser vom Verkehrsministerium, Philippe Gauderon (ehemals SBB) sowie die stellvertretende Kabinettchefin von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), Eva Hieblinger-Schütz. Mit ihrer Wahl will man verhindern, dass sich die ÖVP, wie in der Vergangenheit, aus der Verantwortung für die Staatsbahn davonstiehlt, um die Vorgänge von außen kritisieren zu können, wie es zur Begründung in Kreisen des Verkehrsministeriums heißt. ÖVP-Verkehrssprecher Ottenschläger nennt die neuen ÖBB-Räte eine gelungene, kompetente Mischung, mit der auch die Frauenquote erfüllt sei.

Transparente Geldflüsse

Hier unterscheidet sich die nun blau-schwarz umgefärbte Bahn gravierend von der 2007 in rot-schwarz getauchten: Brüsseler Vorgaben stehen über den natürlichen Interessen einer klassischen Konzernführung. Unter der Regierung Gusenbauer mit Verkehrsminister Werner Faymann (SPÖ) waren nicht nur "blaue" Urgesteine wie Exjustizminister Dieter Böhmdorfer und Siegfried Dillersberger verabschiedet worden, sondern auch notwendige Trennungen bei den Zahlungsflüssen. Bahnbau und Bahnbetrieb wurden unter dem damaligen ÖBB-Präsidenten Horst Pöchhacker fusioniert, was zwar die Zahl der Schnittstellen reduzierte, aber auch die Nachvollziehbarkeit der staatlichen Milliardenfinanzierungen. Auch das brachte der Republik ein Vertragsverletzungsverfahren ein, die EU-Kommission vermisst Transparenz bei den Geldflüssen.

Mit acht Milliarden Euro gab der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling die staatliche Finanzierung für die Bahn im Jahr 2017 an. Darin enthalten sind Haftungen und Annuitätenzahlungen für gut 23 Milliarden Euro an Finanzverbindlichkeiten ebenso wie die Finanzierung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs (rund eine Milliarde Euro) sowie rund 1,1 Milliarden Euro für den Bahnbetrieb, ohne den kein Zug fahren würde. Nicht zu vergessen die Pensionszuschüsse für die Eisenbahner – der ewige Zankapfel zwischen ÖVP und SPÖ, bei denen die ÖBB freilich nur als Auszahlungsstelle fungiert.

"Schöne Zahlen"

Ob es wie von Verkehrsminister Norbert Hofer in Aussicht gestellt "schöne Zahlen" sind, die Matthä und Halbmayr für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 präsentieren, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die öffentlichen Zuschüsse für die Bahn noch nie so hoch waren. Die von Personen- und Güterverkehr erwirtschafteten Umsätze in der Höhe von 5,2 Milliarden sind durch Bestellungen der öffentlichen Hand ebenso verzerrt wie durch staatliche Beiträge für den Bahnbetrieb sowie Zins- und Annuitätenzuschüsse.

Die 300 Millionen Euro an Einsparungen, die Verkehrsminister Hofer bei Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im Budget abliefern muss, stellen eine überschaubare Herausforderung dar: Verzögerungen beim Bau oder Verschiebungen von Projekten ins nächste Jahr bringen Millionen und fallen bei jährlich zwei Milliarden Euro an Investitionen kaum auf. Im ÖBB-Güterverkehr, der seitens der privaten Konkurrenz enorm unter Zugzwang steht, hilft der Bahn der Konjunkturaufschwung, allen voran die anziehenden Rohstofftransporte. Im Personenverkehr ist die Politik am Zug: Vergibt sie überregionale Züge auf der Weststrecke, wie von der ÖVP gewünscht, künftig im Wettbewerb, bricht der ÖBB der öffentlich finanzierte Umsatz weg. (Luise Ungerboeck, 28.2.2018)