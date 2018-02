Bloomberg-Bericht wird bestätigt

Die Erste Group plant in Wien beinahe die Verdoppelung des Personals, das an der hauseigenen Online-Banking-Software arbeitet. Einen entsprechenden Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg bestätigte das Institut am Dienstagabend auf APA-Nachfrage. Demnach werden noch im März rund 90 neue Menschen in diesem Bereich angestellt, wodurch deren Zahl von 110 auf rund 200 steigt. (APA, 27.2.2018)