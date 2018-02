Kärntner Kulturszene: Kulturlandesrat Benger hat mit Kultur "nichts am Hut"

Kärntner Kulturschaffende üben scharfe Kritik am ÖVP-Kulturlandesrat. Dieser zeige keinerlei kulturpolitische Ambitionen. Martin Kušej zum Wiederstarken der FPÖ: Diese "Dummheit Kärntens" mache ihn sprachlos.

Klagenfurt – Man hatte sich mehr erwartet. Damals, nach den Landtagswahlen 2013, als Peter Kaiser (SP) Landeshauptmann wurde: Die Kärntner Kunst- und Kulturszene war enttäuscht, dass sich die politische Wende nicht unmittelbar ausgezahlt hatte. "Es ist ein Skandal, dass jene, die jahrelang gegen Jörg Haider Widerstand geleistet haben, jetzt mit Einsparungen bestraft werden", hatte der Chef des Klagenfurter Ensembles, Gerhard Lehner, gepoltert.

Gerhard Pilgram, Kogeschäftsführer des Klagenfurter Universitätskulturzentrum Unikum, erinnert sich heute, dass vor fünf Jahren "eine große Erleichterung durch die Kulturszene ging. Es war eine Art Befreiung, die aber eben bald einer gewissen Ernüchterung gewichen ist, zumal die Aufräumarbeiten nach dem Hypo-Fiasko einen Sparkurs des Landes notwendig machten, von dem auch der Kulturbetrieb nicht verschont blieb."

Die budgetäre Situation im Land ist zwar nach wie vor extrem angespannt, klimatisch hat sich aber doch einiges verändert in den letzten Jahren. "Die Politik der Ressentiments gegen kritische Künstler ist vorbei", sagt Pilgram.

Auch der Theatermacher Lehner klingt heute im Gespräch mit dem Standard entspannter – aber nach wie vor kritisch: "Landeshauptmann Peter Kaiser ist im Grunde genommen sehr okay. Er hat unserem Ensemble persönlich unter die Arme gegriffen. Aber: Die Kultur liegt in Kärnten leider in den Händen von ÖVP-Landesrat Christian Benger, und der hat mit der Kultur so ziemlich gar nichts am Hut. Er wurde in den letzten Jahren in der Kulturszene nie gesehen."

Auf der Seite der Volkskultur

"Benger hat überhaupt kein kulturpolitisches Interesse, keine Ambitionen", ergänzt Pilgram. Der Kulturlandesrat stehe "im Zweifel noch immer nur auf der Seite der Volkskultur und des Brauchtums". Lehner fügt an: "Das Einzige, was ihn stolz gemacht hat, war, wie er mir zu Anfang seiner Tätigkeit als Kulturlandesrat gesagt hat, dass er bereits zehn Prozent eingespart hat."

Die Kritik an Benger komme im Grunde aus der ganzen Kulturszene, sagt Lehner, der auch im Beirat der Interessenvertretung der freien und zeitgenössischen Kulturinitiativen in Kärnten/Koroska (KIKK) sitzt.

"Die Kulturszene hofft sehr, dass die Kultur nach den Wahlen von jemand anderem verantwortet wird", sagen Pilgram und Lehner.

Die FPÖ, die früher eine harte politische Reibungsfläche bot, hat ihren Schrecken in der Kulturszene weitgehend verloren. "Die Blauen sind ja im Land nicht mehr wirklich existent. Dass sie überhaupt gewählt werden, ist mir ohnehin ein Rätsel. Da existiert offenbar eine Art Parallelgesellschaft in Kärnten", sagt Lehner.

Auch Martin Kusej – mit Saisonbeginn 2019/20 neuer Burgtheaterdirektor – findet für die neuerliche Erstarkung der FPÖ in seinem Heimatbundesland keine rasche Erklärung. "Diese Dummheit Kärntens macht mich sprachlos", sagt Kusej im Standard-Gespräch, "aber es ist nicht nur der Frust, ich hab auch keine Zeit für eine Analyse dieses Phänomens." (Walter Müller, 28.2.2018)