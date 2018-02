Aktuelle Wissenschaftstermine

Film über vertriebene Wissenschafter: Zum Gedenken an den "Anschluss" 1938 und seine Folgen zeigt die Österreichische Akademie der Wissenschaften erstmals öffentlich den Film Exile & Excellence. The Class of '38. Zu Wort kommen sechzehn herausragende Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die von den Nationalsozialisten aus Österreich vertrieben wurden. Darunter sind Ruth Klüger, der Chemiker Martin Karplus, der Physiker Walter Kohn oder der Neurowissenschafter Eric Kandel. 13. März, 19.30, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien.

Ig-Nobelpreis in Wien: Der Ig-Nobelpreis ist so etwas wie die lustige Alternative zum ehrwürdigen Nobelpreis. Alle Jahre findet die Verleihung an der Elite-Uni Harvard statt. Ausgezeichnet werden Studien, die zum Lachen anregen. Da Österreich in den vergangenen Jahren im Gegensatz zum Orginal-Nobelpreis beim Ig-Preis zweimal erfolgreich war, ist es nicht erstaunlich, dass die Ig-Nobel-Tournee auch nach Wien führt. Am 16. März im Stadtsaal in Wien, Mariahilfer Straße 81, ab 11 Uhr. Das Zielpublikum: Oberstufenschüler. Karten sind für zehn Euro zu haben. Pro Schulklasse erhalten zwei Begleitpersonen Gratiseintritt.

Die Gesellschaft der Überflüssigen: Vom 8. bis zum 10. März findet das nächste Symposion Dürnstein statt. Das Thema: "Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen." Auf der Tagung wird untersucht, ob wir auf dem Weg zu einer globalen Gesellschaft der Überflüssigen sind oder ob "Arbeite!" als sozialpolitischer Imperativ zu gelten hat? Den Einführungsvortrag hält Historiker Philipp Blom zum Thema "No future? Über Zukunftsverweigerung und ihre Folgen." Veranstalter ist die Förderagentur NÖ Forschung und Bildung. Für Karteninhaber gibt es ein Shuttleservice von Wien nach Dürnstein. Nähere Informationen etwa über Veranstaltungsort (Stift Dürnstein) und Programm auf der Website.

