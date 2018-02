Samsungs Handy-Chef bestreitet, Apple nachzumachen

Er würde nach seinem eigenen Fahrplan arbeiten – AR Emojis seien bereits seit Jahren in Entwicklung

Samsung hat auf der Mobile World Congress das Galaxy S9 vorgestellt. Eines der neuen Kernfeatures des Geräts sind die sogenannten AR Emojis, die das Gesicht des Nutzers in ein Emoji verwandeln können – eine Funktion, die sehr an Apples Animojis erinnert, die mit dem iPhone X eingeführt wurden. Das man dem iPhone-Hersteller etwas nachmachen würde, bestreitet der Chef der Handy-Sparte bei Samsung, D.J. Koh, allerdings in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal.

AR Emojis angeblich seit Jahren in Entwicklung

Koh behauptet, dass er selbst 3D Animationen bereits 2001 bei Flip Phones ausprobiert habe und wehrte sich laut dem Medium vor dem Gedanken, sein Unternehmen habe Apple kopiert. Eher sollen Samsungs AR Emojis "jahrelang" entwickelt worden sein. Dazu sagte er: "Ihr Ansatz und meiner sind komplett unterschiedlich", ohne dabei, wie Wall Street Journal betont, Apple namentlich zu erwähnen. "Ich arbeite ernsthaft, nach meinem eigenen Fahrplan", so Koh.

Machte sich über Apple lustig

Samsung scherzte bei seiner Vorstellung mehrfach über Apple. So machte man sich über den "Notch", die oftmals kritisierte Einkerbung im oberen Teil des iPhone X, wo sich Frontkamera und zahlreiche Sensoren befinden, lustig, wie auch über das Fehlen eines Fingerabdruckscanners bei Apples Top-Smartphone. (red, 27.2.2018)