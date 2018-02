Die Paralympics sollten historisch werden

Der ersten Teilnahme nordkoreanischer Sportler steht kaum noch etwas im Wege

Pyeongchang – Nach der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang will Nordkorea nächste Woche auch Sportler zu den Paralympics nach Südkorea entsenden. Eine Delegation des Nationalen Paralympischen Komitees und die Athleten würden in wenigen Tagen auf dem Landweg die innerkoreanische Grenze überqueren, gab das Vereinigungsministerium in Seoul am Dienstag bekannt.

Dieser Mitteilung waren Arbeitsgespräche zwischen beiden Ländern im Grenzort Panmunjom vorangegangen. Auf Nordkoreas Beteiligung bei Olympia und den Paralympics, die vom 9. bis zum 18. März ebenfalls in Pyeongchang stattfinden, hatten sich beide Länder bereits im Jänner geeinigt.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hatte daraufhin Anfang Februar das nationale Komitee Nordkoreas offiziell eingeladen und zunächst Startplätze für zwei nordische Skisportler angeboten. Es wäre das erste Mal, dass Nordkorea bei Winter-Paralympics mitmachen würde.

Funkstille

Süd- und Nordkorea hatten sich nach langer Funkstille seit Jahresbeginn wieder langsam angenähert. Bei Olympia war Nordkorea mit 22 Athleten dabei, darunter zwölf Eishockeyspielerinnen für ein vereintes Team. Machthaber Kim Jong-un hatte auch zur Eröffnungs- und Schlussfeier hochrangige Delegationen sowie für das Rahmenprogramm ein großes Orchester und eine Taekwondo-Showtruppe entsandt.

Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong überbrachte eine Einladung an den südkoreanischen Staatschef Moon Jae-in für ein Gipfeltreffen in Pjöngjang. Zu einem Treffen zwischen den Delegationen aus Nordkorea und den USA kam es während der Spiele allerdings nicht.