Imam: Saudischer Kronprinz führt Reformen früherer Könige fort

Saleh bin Hameed: "Reformen kommen schneller als früher" – "Politische Unstimmigkeiten betreffen Hajj nicht"

Wien/Riad – Für den Imam und Prediger der Großen Moschee in Mekka, Saleh bin Hameed, sind die Reformen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman die "Weiterführung der Reformen der ehemaligen Könige Fahad und Faisal". Das sagte der Scheich am Dienstag im APA-Interview in Wien im Rahmen der KAICIID Konferenz für interreligiösen Dialog.

Kronprinz Bin Salman will das religiös-konservative Saudi-Arabien durch Reformen liberalisieren. So dürfen in dem Land seit Juli Mädchen am Sportunterricht teilnehmen und seit September Frauen Auto fahren. "Die Frauenrechte wurden bereits zuvor gestärkt", berichtete der Imam. "Das Besondere an den aktuellen Reformen ist, dass sie nun schneller kommen als früher", so Bin Hameed weiter.

Bin Salman hatte im Oktober öffentlich erklärt, dass er sich auch für einen moderaten Islam in Saudi-Arabien einsetze, der auch offen gegenüber anderen Religionen sei. "In Saudi-Arabien gibt es keine christlichen Staatsbürger, sie sind zu hundert Prozent Muslime", erklärte Bin Hameed. Per Gesetz sei es Nicht-Muslimen nicht möglich, die saudi-arabische Staatsbürgerschaft anzunehmen. "Aber es gibt viele nicht-muslimische Gemeinschaften, wie in den Botschaften anderer Länder. Diese haben das Recht, ihre Religion auszuüben", fügte er hinzu. Strafen bei öffentlicher Ausübung eines anderen Glaubens als dem Islam gebe es in Saudi-Arabien nicht. "Mir sind keine Beschwerden bekannt", teilte der Scheich mit.

Politik und Hajj trennen

Bezüglich iranischer Muslime, deren Teilnahme an der alljährlichen Pilgerfahrt nach Mekka wegen der Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zeitweise ausgesetzt worden waren, beschwichtigte Bin Hameed. "Politische Konflikte und Unstimmigkeiten betreffen den Hajj nicht, wir müssen die Politik Saudi-Arabiens und den Hajj voneinander trennen", betonte er. "Jeder Moslem hat ein Recht auf den Hajj", so der Imam weiter.

Da der Andrang jedoch sehr groß sei, müsse man Beschränkungen einführen. "Wir haben als Gastland Regeln aufgestellt, die ein faires Verhältnis schaffen und es allen Muslimen ermöglichen, einmal an dem Hajj teilzunehmen", erläuterte Bin Hameed. Jedem Land sei ein gewisser Prozentsatz an Hajj-Pilgern gestattet. "Die Prozentsätze sind weltweit fair aufgeteilt, es ist klar geregelt und limitiert und hat nichts mit politischen Auseinandersetzungen zu tun", schloss der Imam.

Im Rande der KAICIID-Konferenz, ist nach Angaben des Zentrums eine "Plattform für den Dialog zwischen den Religionen" gegründet worden, die "in die gesamte Nahost-Region wirken soll", wie es in einer Aussendung hieß. Die 23 der ranghöchsten religiösen Führungspersönlichkeiten, die die Zusammenarbeit in Form der Plattform besiegelten, wollen ihren Beitrag leisten, damit "die Schäden behoben werden können, die extremistische Rhetorik, Gewalt und Missbrauch in der arabischen Welt angerichtet haben". Die Plattform startet demnach als Kooperation zwischen Christen und Muslimen, soll aber in weiterer Folge offen für alle Religionen sein, hieß es. Mittelfristig soll aus dem Zusammenschluss eine Institution mit Hauptsitz im Nahen Osten werden. (APA, 27.2.2018)