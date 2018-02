Neue Serie "Bad Banks": Wenn der Selbstwert in Zahlen gemessen wird

foto: zdf

Täuschen und Tarnen

"Es ist nur ein Job", sagt ihr Freund. Nicht für Jana Liekam, sie ist ehrgeizig, sie will mehr. Dieses Mehr kann ihr Investmentbankerin Christelle Leblanc (schön kaltblütig: Désirée Nosbusch) bieten, sie verschafft Jana einen Job bei der Deutschen Global Invest, versorgt sie mit Insidertipps, die sie dort bald zu so etwas wie einem Star machen. Freilich nicht aus reiner Nächstenliebe, Leblanc will Gegenleistungen. Geben und Nehmen, Täuschen und Tarnen, so läuft das im Finanzgeschäft.

Und weil Jana auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist, durchschaut sie schnell, wer welche Fäden im Hintergrund zieht. Sie lernt, baut sich ihr eigenes Parallelnetzwerk auf – weil ja Loyalität zum Arbeitgeber nicht immer das Beste für das eigene Fortkommen ist. All das zerrt freilich sowohl an Nerven als auch Privatleben und bringt sie auch an ihre körperlichen Grenzen. Was Jana macht, ist moralisch fragwürdig und doch für den Zuschauer nachvollziehbar. Es menschelt in der kühlen Welt der Finanzen.