Private Historie: Volkskundemuseum sucht nach Fotos zwischen 1930 und 1950

Für Projekt "Biografie und Geschichte. Private Fotografie in Österreich zwischen 1930 und 1950"

Wien – "Biografie und Geschichte. Private Fotografie in Österreich zwischen 1930 und 1950" nennt sich ein neues Projekt des Volkskundemuseums Wien. In einer Aussendung ruft es nun Menschen auf, ihre privaten Fotoalben ins Museum zu bringen.

"Wer durch die Familienalben der Jahre zwischen 1930 und 1950 blättert, findet darin eine Welt, die von den politischen Brüchen, Konflikten und Katastrophen dieser zwei Dekaden kaum berührt zu sein scheint. Doch fraglos hatten diese Ereignisse Konsequenzen noch bis in den privatesten Bereich hinein. Was also zeigen uns diese Bilder?", fragt sich das Museum.

Ergebnisse im Herbst

Im Herbst dieses Jahres sollen erste Ergebnisse im Volkskundemuseum Wien präsentiert werden. Der Fotohistoriker Friedrich Tietjen und Herbert Justnik, Leiter der Fotosammlung, wollen sich die Bilder mit den Menschen, die ihre Fotoalben bringen, gemeinsam ansehen. "Wir möchten uns mit Ihnen darüber austauschen, welche Rolle diese Bilder für Sie gespielt haben: Wie wurden sie gezeigt? Wie wurden sie zu Alben zusammengestellt und von wem? Wie wurde darüber gesprochen? Und wie benutzen Sie die Alben heute?" (APA, 28.2.2018)