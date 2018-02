Bulgarischer Oligarch wegen Milliardenbetrugs angeklagt

Zwetan Wassilew machte mit der hohen Politik gute Geschäfte, beim Konkurs zahlte der Steuerzahler

Sofia/Athen – Beim vierten Anlauf hat es geklappt: keiner krank, alle da, selbst der Hauptangeklagte hat die Aufforderung zur Teilnahme an seinem Prozess nachweislich erhalten. Zwetan Wassilew, einst Mehrheitseigner und Direktor der Korporatiwna Targowska Banka (KTB) in Bulgarien, verfolgte am Dienstag den Verhandlungsbeginn vor einem Sofioter Strafgericht wohl von seinem Büro in Belgrad aus.

Wassilew hatte sich nach dem Zusammenbruch seiner Bank im Sommer 2014 nach Serbien abgesetzt. Auslieferungsanträge wiesen Gerichte und Justizministerium in Belgrad immer wieder ab. Doch keiner der maßgeblichen Politiker in Sofia ist auch wirklich erpicht darauf, den einstigen Oligarchen im Gerichtssaal zu sehen, so sagen Kenner der Materie. Denn mit Wassilew haben alle Geschäfte gemacht. Zum größten Investor in Bulgarien stieg der öffentlichkeitsscheue Banker ab 2009, während der ersten Regierungszeit des auch heute noch amtierenden Premiers Bojko Borissow, auf.

Steuerzahler begleichen Rechnung

Der Konkurs der seinerzeit viertgrößten Bank in Bulgarien – die wichtigsten Geldinstitute im Land sind Ableger internationaler Unternehmen – riss ein Loch von einer Milliarde Euro in den Staatshaushalt. Im staatlichen Entschädigungsfonds war gar nicht genug Geld gewesen, um die Anleger auszuzahlen. Bulgarien musste einen Kredit aufnehmen. Die Rechnung für den Kollaps der Oligarchen-Bank begleichen am Ende also die Steuerzahler im ärmsten Land der EU.

Mit Wassilew stehen 17 weitere Angeklagte vor Gericht – Führungsleute der KTB, aber auch zwei Vertreter der bulgarischen Zentralbank; sie sollen den Aufbau einer enormen Finanz-Pyramide zugelassen haben. Wassilew und sein wichtigster Geschäftspartner, der Medienzar, Parlamentsabgeordnete und beurlaubte Staatsanwalt Deljan Peewski, waren überall dabei und zumeist über Strohmänner und Firmengeflechte: Bauunternehmen, Tourismus, Munitionsproduzenten, Tabakwirtschaft, Telekommunikation, Energie.

Schwere Vorwürfe

Öffentliche Ausschreibungen gewann das Duo scheinbar mühelos. "Wir machen in der Regel das beste Angebot", erklärte Wassilew lapidar in einem Interview mit dem STANDARD im Frühjahr 2013, in dem er vor allem den damaligen Staatspräsidenten angriff und ihm vorwarf, für eine andere Geschäftsleute-Clique im Staat zu arbeiten.

Die Staatsanwälte in Sofia kamen nach jahrelangen Ermittlungen zu einem ganz anderen Ergebnis. Sie beschuldigen den heute 58-Jährigen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, die sich wirtschaftliche Vorteile verschaffte und eine Vielzahl von Unternehmen an sich riss. Wassilew ist zudem der Veruntreuung von insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro angeklagt. Kredite waren ohne Rücksicherungen vergeben worden. Das Geld für seine Firmenbeteiligungen soll sich Wassilew im großen Stil aus seiner eigenen Bank genommen haben. Das "KTB-Modell" sei der größte wirtschaftliche und soziale Finanzbetrug in der neueren Geschichte Bulgariens, heißt es in der Anklageschrift.

Journalist soll profitiert haben

Als politische Nutznießer von Wassilews Bank führt die Staatsanwaltschaft lediglich Nikolaj Barekow auf, einen populären TV-Journalisten, dessen Parteigründung und Wahlkampf Wassilew finanziert haben soll. Dagegen taucht der Name von Wassilews Geschäftspartner Peewski nicht in der Anklageschrift und in der Beschreibung des Bankmodells auf.

Ein Streit zwischen Wassilew und Pejewski soll 2014 zum Kollaps der Bank geführt haben. Pejewski zog sein Vermögen aus der Bank ab. Seine Medien berichteten dann über Durchsuchungen bei der KTB, was einen Bankrun auslöste. Die Anteile vieler Wassilew-Unternehmen sind nach dem Konkurs der Bank verschoben, die Schulden dabei nicht gezahlt worden. (Markus Bernath, 27.2.2018)