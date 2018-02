Jonglieren mit "Guten Morgen Österreich": Akrobatisch am Morgen

Schwer zu sagen natürlich, ob das ein jeder am frühen Morgen sehen will

Es ist eiswürfelfrisch am Morgen, doch in St. Nikolai im Sausal ist die Laune nicht tiefgefroren. Die tapferen Menschen von Guten Morgen Österreich parlieren lachend mit ihren Gästen, es gibt Musik und fröhliche Mienen. Und wie das so bei diesem offenen Format auch Brauch ist, wirkt die thematische Vielfalt grenzenlos. Brandermittler informieren zweckdienlich; es gibt Wissenswertes zu Traktoren und Käse.

Da ist auch ein Jongleur, der es im Freien schwer hätte. Im Warmen jedoch schafft es Albert Tröbinger – mancher kennt ihn aus der Großen Chance -, grazil mit ein paar Bällen herumzuspielen, die er allerdings wegwirft. Er hat Spektakuläres im Morgensinn – etwa die "steirische Jonglage".

Dazu braucht er einen "Kronprinz Albert" aus eigenem Anbau, also einen Apfel. Zudem – öha – auch ein rohes Ei und eine steirische Bowlingkugel. Das Kunststück? Während des Jonglierens nach und nach den Apfel zu verzehren gelingt gut. Es landet nur am Ende statt des Apfels das ungekochte Ei im Akrobatenmund. Kein großes Malheur und womöglich Absicht. Er ist ein Könner, und zum Frühstück soll man ja hin und wieder auch Eier verzehren.

Noch graziler ist ohnedies seine Kunst der Kontaktjonglage mit Glaskugeln. Elegant lässt Tröbinger runde Dinger über die sich wellenartig formenden Handhügel rollen. Schön schaut es aus, ein bisschen tänzerisch und akrobatisch.

Schwer zu sagen natürlich, ob das ein jeder am frühen Morgen sehen will. Aber müssen tut er ja nicht. Guten Morgen Österreich ist – wie gesagt – vielseitig, ein Ort, an dem man so manches erfährt – auch über Traktoren. Zuletzt hatte GMÖ was von Wetten, dass ..? Wegen des Jongleurs halt. (Ljubiša Tošić, 27.2.2018)