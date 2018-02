Nach ORF, ATV und Puls 4: Nehiba geht als Sportchef zu Servus TV

Christian Nehiba folgt ab Mai auf Philip Wohlfarth als Sportchef beim Mateschitz-Sender

Wien/Fuschl am See – Nächste TV-Station für Christian Nehiba: Der 51-Jährige heuert als Sportchef bei Servus TV an, berichtet "TV-Media". Nehiba folgt ab Mai auf Philip Wohlfarth, der den Sender von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz verlässt.

Nehiba werkte bis Ende 2017 als Sportchef bei Puls 4. Für den Privatsender war er seit 2010 tätig. Zuvor war er von 1988 bis 1998 im ORF-Radio, 1991 bis 2004 arbeitete er in der Sportredaktion des ORF-Fernsehens. 2004 wechselte er zum Sky-Vorgänger Premiere, danach zu ATV und Puls 4. (red, 27.2.2018)