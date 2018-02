"Into the Breach": Erste Tester begeistert – wohl Anwärter auf Spiel des Jahres

Bestwertungen bei etlichen Testern für Zweitwerk von "Faster Than Light"-Machern

Mit "Into the Breach" dürfte den "Faster Than Light"-Machern ein ganz großes Werk gelungen sein. Bei dem rundenbasierten Strategierollenspiel für Windows, Linux und Mac OS geht es darum, die Menschheit vor dem Ende zu bewahren. Auf einer schachbrettartigen Spielkarte in Pixelgrafik kämpft man mittels Mechs gegen allerlei Bedrohungen, die von einer außerirdischen Invasion ausgeht.

+90er-Wertungen von etlichen Medien

Bei etlichen Gamingmedien erhielt das Spiel von Entwicklerstudio Subset Games Bestwertungen. "Gamestar" vergab etwa 88 von 100 Punkten, "PC Gamer" 93 von 100 Punkten, bei "Metacritic" hält das Spiel gar bei 92 Punkten – bei "Digital Trends" konnte das Spiel sogar die volle Punktezahl abräumen. Bisher konnte 2018 kein Game derart überzeugen.

gametrailers Launch-Trailer zu "Into The Breach".

"Perfektes Taktikspiel" & "Taktikjuwel"

Der Tenor der Fazits lautet, dass sich Subset Games im Vergleich zum ohnehin starken "Faster Than Light" noch zusätzlich steigern konnte. "Aufregend, quälend, herausfordernd und unglaublich belohnend – 'Into the Breach' liefert in Kleinstform das perfekte Taktikspiel", schreibt Alex Wiltshire von "PC Gamer". Laut "Gamespot" ist das Game ein "makelloses, pragmatisches Taktikjuwel, das dazu anregt, dass man immer und immer wieder spielt".

Erstes Werk von Entwickler "Faster Than Light"

"Faster Than Light" ist das Erstlingswerk des Indie-Entwicklerteams Subset Games, das auch in unserem Test gefiel. Das Weltraum-Roguelike mit taktischen Raumschiffkämpfen lädt zu stundenlangem Spielen ein. Im STANDARD-Test lautete das Fazit, dass es sich dabei um ein "gelungenes, kurzweiliges und vor allem originelles Spiel" handelt. (dk, 28.2.2018)