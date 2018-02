Linzer Museumshochzeit dürfte geplatzt sein

Weiter Interesse an gemeinsamer Vertriebsschiene

Linz – Die von Land Oberösterreich und Stadt Linz angepeilte Verschränkung ihrer Museen dürfte geplatzt sein. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) bezeichnete eine Fusionierung in den "Oberösterreichischen Nachrichten" vom Dienstag als "völlig unrealistisch" und will nur eine Kooperation im Vertrieb. Kulturreferent und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich daraufhin "irritiert", betonte aber, seine Hand bleibe ausgestreckt.

Einsparungen im Kulturbereich

Hintergrund der Diskussion ist, dass Stelzer Einsparungen im Kulturbereich angekündigt hat und dabei zunächst auf Umstrukturierungen setzen will. Zudem steht bereits seit Jahren die Idee im Raum, dass die Kultureinrichtungen von Stadt Linz und Land Oberösterreich zumindest in Bereichen wie Marketing oder Vertrieb zusammenarbeiten könnten.

Im Museumsbereich war laut dem Medienbericht angedacht, die Landesgalerie ins Schlossmuseum zu übersiedeln und mit diesem stärker zu verschränken, ihre Kunstbestände auf Schlossmuseum (Land) und Lentos (Stadt Linz) zu verteilen und den freiwerdenden Standort zum Haus der Natur umzugestalten. Dazu sollte das am Stadtrand situierte Biologiezentrum in das Gebäude der Landesgalerie übersiedeln und dessen bisheriges Areal verkauft werden. Ebenfalls im Raum stand die Idee, das Linzer Stadtmuseum Nordico zu schließen, was die Stadt aber – nachdem sie diesen Schritt aus Budgetgründen einst selbst erwogen, aber verworfen hatte – ohnehin ablehnt.

Im Detail bestätigt wurden all diese Pläne nie, dementiert auch nicht. Man wolle erst einmal Gespräche führen und dann über die Ergebnisse informieren, so der Tenor. Für Dienstagnachmittag war ein Gespräch zwischen Stelzer und Luger geplant, in dessen Vorfeld Luger der Museumshochzeit aber nun via Zeitungsinterview eine Absage erteilte: "Eine Fusionierung ist völlig unrealistisch", so der Bürgermeister. "Dass daraus nichts wird, liegt aber weniger an der Stadt, sondern daran, dass sogar die Fachbeamten des Landes unterschiedlicher Meinung darüber waren."

Das Landesmuseum betreibe zehn Standorte in ganz Oberösterreich, so Luger im Gespräch mit der APA, die Stadt nur zwei. "Eine gemeinsame Führung macht da keinen Sinn." Sehr wohl kann er sich aber gemeinsame Werbung, Marketing und Ticketing vorstellen. "Das kann man heute mit mir beschließen", so der Stadtchef im Vorfeld des für Dienstag anberaumten Gesprächs mit Stelzer.

Dieser betonte, er sei weiter an Gesprächen interessiert, übte aber Kritik am Ausrichten von zentralen Standpunkten via Medien vor einem fixierten Vier-Augen-Termin. "Mein Stil ist das nicht." Luger begründete sein mediales Vorpreschen damit, dass die Sache aufgrund einer Indiskretion, die nicht der Stadt zuzuschreiben sei, bereits verfrüht an die Öffentlichkeit gelangt sei.

Der Landeshauptmann zeigte sich enttäuscht, dass nun auch die Minimalvariante des Zusammenschlusses im Museumsbereich an Linz scheitere. Er hätte ursprünglich überhaupt für eine große gemeinsame Holding für den gesamten Kulturbereich plädiert. "Aber da gab es leider schon zu Beginn der Gespräche ein 'Njet' aus Linz."

Luger begründet auch diese Ablehnung mit den unterschiedlichen Strukturen. Die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA sei ein Mehrspartenbetrieb, der nicht nur Kultureinrichtungen wie das Brucknerhaus betreibe, sondern auch Sportveranstalter sei. Auch sei es gut für die Vielfalt, wenn "nicht alles aus einer Hand programmiert wird", noch dazu wo die Einsparungsmöglichkeiten aus einer Zusammenlegung der städtischen LIVA und der TOG (Theater- und Orchesterholding bestehend aus Landestheater und Brucknerorchester, Anm.) des Landes gering wären, argumentierte Luger. (APA, 27.2.2018)