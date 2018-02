Stöger nach Dortmunds 1:1 gegen Augsburg verärgert

"Gefühlt hätten wir die Tore abmontieren können", die matte Stimmung sei keine Ausrede – ÖFB-Legionär Danso glänzte nicht nur als Torschütze

Dortmund – Peter Stöger reagierte verärgert. Der Trainer des von Borussia Dortmund vermisste am Montagabend bei seinem Team Leidenschaft und Entschlossenheit. An der aufgrund des Fanprotests gegen den Montagstermin gedämpften Stimmung sei das beim 1:1 im Heimspiel gegen Augsburg aber nicht gelegen.

"Es wäre eine billige Ausrede zu sagen, es hat nicht funktioniert, weil das Stadion nicht voll war und man nur vor 81.000 Zuschauern gut Fußball spielen kann", sagte Stöger. Ihn störte der Auftritt seiner Mannschaft: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir haben die Kugel nur hin und her geschoben und verwaltet. Gefühlt hätten wir die Tore abmontieren können. Das ist enttäuschend."

"Gerechte Strafe"

Und so kassierten die Dortmunder, nächste Woche Gegner von Red Bull Salzburg in der Europa League, nach dem Führungstreffer durch Marco Reus (16.) noch den Ausgleich durch ÖFB-Teamspieler Kevin Danso (73.). Der Vorsprung auf den Drittplatzierten Schalke 04 beträgt nur noch einen Punkt.

Stöger sah es als die gerechte Strafe. "Ich hatte heute nicht das Gefühl, dass alle alles unternehmen wollten", das Unentschieden gehe daher in Ordnung. "Das 1:1 ist zwar bitter, weil wir ein bisschen ein Loch hätten reißen können. Ich finde aber, es soll genauso sein, wenn du nicht das abrufst an Leidenschaft."

Starker Danso

54.300 Zuschauer hatten das Spiel im Stadion mitverfolgt – als Folge des Protests gegen den ungeliebten Termin am Montagabend ein Dortmunder Minusrekord. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Salzburg am 8. März steht am Samstag (18.30 Uhr) noch das Gastspiel bei RB Leipzig an.

Danso bescherte den Augsburgern auch mit seinem zweiten Ligatreffer einen Punktgewinn bei einem Spitzenklub. Das war ihm schon im November beim 1:1 gegen Leverkusen gelungen. "Wir haben so gut wie möglich verteidigt. Und natürlich freue ich mich sehr über mein Tor", sagte der 19-Jährige nach einer starken Leistung in der Innenverteidigung.

Kein Augsburger Spieler hatte mehr Ballkontakte als Danso (63), dazu kam er in der Defensive ohne ein einziges Foul aus. "Es war ein richtig gutes Spiel von uns", meinte Danso. "Es ist schon eine Aussage, wenn du in Dortmund mehr Torschüsse als der Gegner hast." Auch das 13:10 in dieser Wertung dürfte Stöger keine Freude bereitet haben. (APA, 27.2.2018)