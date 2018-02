Mailänder Modewoche: OP-Saal, Heilige Messe und Sturmhaube

foto: apa/afp/filippo monteforte

Vom OP-Saal in die heilige Messe

Wenn Gucci-Designer Alessandro Michele eine neue Kollektion zeigt, dann schauen alle ganz genau hin. Michele ist seit rund drei Jahren so etwas wie der Modepapst der Mailänder Modewoche. Diesmal gab er den Dr. Frankenstein: die opulente Gucci-Welt, wie immer ein irrer Zitatemix. Für den Herbst ließ der Designer Cyborgs mit Sturmhauben und Talaren auferstehen. Sie wurden in einem zahnpastagrünen OP-Saal im Headquarter serviert. Dem standen die anderen in nichts nach. Bei Prada wurde die Show-Location gewechselt. Statt die Kollektion wie sonst im Headquarter zu zeigen, fuhr die Modemeute raus aus dem Zentrum in die Fondazione Prada und kletterte fünf Stockwerke die Treppen hinauf (der Lift machte Probleme), um die Show im Betonturm von Rem Koolhaas über den Lichtern der Großstadt zu erleben. Auch Dolce & Gabbana ließen die Muskeln spielen. Ihr Show-Aufbau? Lehnte sich an ein barockes Gebetshaus in Palermo an, nach endlosen Chorgesängen (ausgerechnet dem digitalversessenen Label spielte das WLAN einen Streich) ließen die Designer eine Drohnenarmada mit angehängten Handtaschen über den Laufsteg schweben. Keine Frage: Dolce & Gabbana wissen, wie das Modebusiness funktioniert.