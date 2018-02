Leak: Apple bringt Riesen-iPhone im Herbst

iPhone-X-Nachfolger mit 6,5-Zoll-Bildschirm in Entwicklung – Komplettes Ende von Touch ID, Dual-SIM in Diskussion

Bis zur Veröffentlichung der nächsten iPhone-Generation mag es noch mehr als ein halbes Jahr sein, die langen Entwicklungszyklen so eines Geräts haben aber zur Folge, das schon seit Wochen immer neue Details zu den Smartphones durchsickern. Nun kann Bloomberg aber bereits mit recht umfassende Informationen aufwarten.

Riesen-iPhone

Apple will im Herbst erneut drei neue iPhones veröffentlichen, heißt es in dem Bericht. Und eines davon soll geradezu riesig werden: Das größte Modell soll mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, und eine Bildschirmauflösung von 1242 x 2688 Pixel bieten. Als Display-Technologie setzt man dabei wie beim aktuellen iPhone X auf OLED, das vor allem mit seinem besseren Kontrast und fast perfekten Schwarzwert punkten kann.

Parallel dazu ist auch ein direkter Nachfolger des iPhone X geplant, der die bestehende Bildschirmgröße von 5,8 Zoll beibehalten soll. Als drittes Gerät soll dann noch ein 6,1-Zoll großes iPhone mit LCD-Bildschirm in Entwicklung sein. Dieses wäre quasi der Nachfolger von iPhone 8 und 8 Plus, der aber ebenfalls ein aktualisiertes Design aufweisen soll. Das hat wiederum eine Konsequenz, die nicht allen Apple-Nutzern gefallen dürfte: Der Fingerprint-Scanner entfällt nämlich damit auch hier, was bedeutet, dass alle 2018er-Modelle von Apple komplett auf Gesichtserkennung via Face ID setzen werden.

Mock-up of rumored iPhone 2018 OLED model with 6.5-inch display. Compared to iPhone X and iPhone 8 Plus. pic.twitter.com/kwNbwHn28e — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) November 30, 2017 Zum Vergleich: So groß wäre ein iPhone X mit 6,5-Zoll-Bildschirm im Vergleich zu aktuellen Geräten.

Vor allem aber soll die LCD-Variante etwas günstiger als die beiden OLED-iPhones sein – frühere Berichte sprachen hier von einem Bereich zwischen 700 und 800 US-Dollar. Die OLED-Varianten werden hingegen preislich wohl erneut über der 1.000-Dollar-Grenze angesiedelt sein.

Dual-SIM-Support

Bloomberg hat aber noch einige weitere Details in Erfahrung gebracht: Demnach überlege man derzeit bei Apple, ob man Dual-SIM-Support in das größte Modell integriert, um Vielreisenden den Wechsel von SIM-Karten zu ersparen. Derzeit sei allerdings unklar, ob dieser Schritt tatsächlich kommt, immerhin arbeitet Apple parallel auch an einer eSIM-Lösung, bei der die Karte durch einen kleinen Chip im Smartphone ersetzt wird. Einen solchen Ansatz unterstützt bereits Google in seinem Pixel 2, dort ist das ganze aber parallel zu einem klassischen Nano-SIM-Slot zu finden.

Wer großen Wert auf Äußerlichkeiten Wert legt, wird sich darüber freuen, dass dieses Jahr angeblich auch für die Topmodelle eine goldfarbene Variante angeboten werden soll. Diese Option sei ursprünglich schon für das aktuelle iPhone geplant gewesen, aufgrund von Produktionsproblemen habe man davon aber schlussendlich Abstand genommen, heißt es.

Ausblick

Bei Bloomberg betont man bei all dem, dass die Entwicklung der neuen iPhone-Generation derzeit noch im Laufen ist, bis zur Veröffentlichung könnte sich also noch das eine oder andere Detail ändern. Die wichtigsten Eckdaten dürften aber mittlerweile fix sein. Einer der beiden Autoren ist übrigens Mark Gurman, der sich in den letzten Jahren als Blogger durch seine meist zutreffenden Apple-Leaks einen Namen gemacht hatte. (red, 27.2.2018)