Mega-Deal in Chipbranche wird in USA politisch überprüft

Broadcom bietet momentan 117 Milliarden Dollar für Qualcomm

Der geplante Mega-Deal in der Chipbranche wird in den USA eine Frage der nationalen Sicherheit. Das zuständige Gremium, das Akquisitionen aus politischen Gründen verhindern kann, schaut sich die mögliche Übernahme des US-Konzerns Qualcomm durch den in Singapur ansässigen Konkurrenten Broadcom an, wie drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Vorgeschichte

Das Gremium CFIUS habe sich bereits vergangenen Monat mit dem Fall beschäftigt. Das ist in der noch frühen Anbahnungsphase extrem selten. Es könnte dafür sprechen, dass die USA Bedenken haben. Der Handychip-Spezialist Qualcomm gilt in mehreren Bereichen als führend.

Sprecher des Gremiums und der beteiligten Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Eine Einigung zwischen Qualcomm und Broadcom würde zum größten Technologie-Deal aller Zeiten führen. Broadcom bietet momentan 117 Milliarden Dollar. (APA, 27.2.2018)