Familientragödie in Steiermark: 22-jähriger Enkel des Opfers gestand

Der Verdächtige gab die vorsätzliche Tötung seiner Großmutter durch Ersticken zu und sprach von "traumatischen Kindheitserlebnissen"

Mantscha – Nach der Tötung einer 78-jährigen Frau in dem steirischen Ort Mantscha im Bezirk Graz-Umgebung hat sich der verdächtige 22-jährige Enkel des Opfers geständig gezeigt. Er gab zu, dass er seine im Schlafzimmer schlafende Großmutter in der Nacht auf Montag mit einem Polster vorsätzlich erstickt hat, gab die Polizei Dienstagfrüh bekannt.

Die Verletzungen seines Großvaters erklärte der Mann damit, dass der 75-Jährige ihn an der Tat hindern wollte, worauf er ihm mit einem Handbesen mehrmals auf den Kopf geschlagen habe.

"Traumatische Erlebnisse"

Der Mann sagte aus, dass es in seiner Kindheit zu traumatischen Erlebnissen gekommen sei und er dafür unter anderem seine Großeltern verantwortlich mache. Der Beschuldigte soll nun innerhalb der gesetzlichen Frist in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert werden, so die Polizei.

Die 78-Jährige war Montagfrüh tot im Schlafzimmer ihres Einfamilienhauses in Mantscha gefunden worden. Ihr 22-jähriger Enkelsohn wurde verhaftet. Der 75-jährige Ehemann der Steirerin war zunächst festgenommen worden, wurde aber am Nachmittag enthaftet. (APA, 27.2.2018)