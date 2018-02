Trump erwägt erneut Einfuhrzölle für Stahl

Noch keine endgültige Entscheidung gefallen

Washington – Zum Schutz der heimischen Industrie hat sich US-Präsident Donald Trump erneut für Zölle auf Stahleinfuhren ausgesprochen. "Ich will die Stahlindustrie zurück in unser Land holen", sagte der US-Präsident am Montag. Wenn dafür Zölle notwendig seien, werde es Zölle geben, fügte er hinzu. "Vielleicht kostet das ein bisschen mehr, aber wir haben Jobs." Das US-Präsidialamt erklärte, es sei noch keine endgültige Entscheidung über die Schutzzölle gefallen.

Nach Trumps Äußerungen legten die Aktien der US-Stahlhersteller US Steel und AK Steel zu. Die Aktien von Thyssenkrupp weiteten ihre Verluste aus. Das US-Handelsministerium hatte Trump mehrere Optionen für Zölle auch zum Schutz der Aluminiumindustrie vorgelegt. Im April muss Trump eine Entscheidung treffen. (APA, 26.2.2018)