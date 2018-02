Schnelles Aus für Gerald Melzer in Sao Paulo

Dreisatzniederlage in erster Runde gegen Garcia-Lopez

Sao Paulo – Gerald Melzer ist am Montag in der ersten Runde des Sandplatz-Tennisturniers von Sao Paulo ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag im ersten Duell mit dem Spanier Guillermo Garcia-Lopez in 2:04 Stunden 4:6, 6:3, 3:6. Es ist Melzers zweite Auftaktniederlage in Serie, nachdem er in der Vorwoche in Rio de Janeiro mit Pablo Andujar ebenfalls einem Italiener unterlegen war.

Der Davis-Cup-Spieler hätte durchaus seine Chancen gehabt, er machte nur vier Punkte weniger als der in der Weltrangliste um 42 Plätze besser klassiert Garcia-Lopez. Bei Assen (7:3) und Doppelfehlern (1:9) war der Deutsch Wagramer sogar klar im Vorteil.

Mit Sebastian Ofner könnte doch noch ein Österreicher in das Achtelfinale kommen, der steirische Qualifikant bekommt es am Dienstag oder Mittwoch erstmals mit dem Italiener Marco Cecchinato zu tun. (APA, 26.2. 2018)