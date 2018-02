UN: Südsudan steht "kurz vor weiterer Hungersnot"

Etwa sieben Millionen Menschen betroffen

Juba – Die Vereinten Nationen warnen vor einer weiteren Hungersnot im Bürgerkriegsland Südsudan. Fast zwei Drittel der Bevölkerung – etwa sieben Millionen Menschen – sind in den nächsten Monaten massiv vom Hunger bedroht, sollte die humanitäre Hilfe nicht aufrechterhalten werden können, wie drei UN-Organisationen am Montag mitteilten. "Die Situation ist extrem instabil und wir stehen kurz vor einer weiteren Hungersnot", sagte Serge Tissot, Leiter der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation im Südsudan.

Im Jänner waren demnach bereits 5,3 Millionen Menschen in dem ölreichen ostafrikanischen Land nicht in der Lage, jeden Tag ausreichend Essen zu finden. Ende 2013 brach dort ein Bürgerkrieg zwischen den Anhängern von Präsident Salva Kiir und den Unterstützern seines früheren Stellvertreters Riek Machar aus. Zehntausende wurden bislang getötet, etwa vier Millionen Südsudanesen sind geflohen.

Bereits im vergangenen Jahr herrschte von Februar bis Juni in Teilen des Südsudans eine Hungersnot. Dies war die weltweit erste seit 2011, bei der in Somalia mehr als 250.000 Menschen ums Leben kamen. Eine Hungersnot ist die schlimmste Form einer Hungerkrise. Für das Ausrufen gelten bestimmte Kriterien: So müssen unter anderem 30 Prozent der Bevölkerung akut unterernährt sein und es muss vermehrt Tote geben. (APA, 26.2.2018)