Putin würdigt Verdienste von ultranationalistischem Publizisten

Präsident bescheinigt Prochanow "staatsbürgerliche Ideale"

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Herausgeber einer ultranationalistischen Zeitung gewürdigt. Der Autor und Journalisten Alexander Prochanow habe sich mit seinen "sozialen, literarischen und journalistischen Aktivitäten" verdient gemacht, schrieb Putin in einem am Montag veröffentlichten Glückwunschschreiben zum 80. Geburtstag Prochanows.

Putin würdigte in seinem Schreiben die "staatsbürgerlichen Prinzipien und Ideale" des Jubilars. "Ich hoffe, dass sich Ihre Pläne erfüllen." Prochanow hatte unter anderem für einen neuen "Kalten Krieg mit dem Westen" plädiert.

Prochanow ist Chefredakteur der von ihm 1993 gegründeten Zeitung "Sawtra" (Morgen). In seinem Bestseller-Roman "Herr Hexogen" kommt ein Jude vor, der behauptet, dass Juden gesunden Russen Blut und Organe entnehmen wollen, um sie an Kliniken in Israel zu verkaufen. (APA, AFP, 26.2.2018)