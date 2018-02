TV- und Radiotipps für Dienstag, 27. Februar

Universum: Dolomiten – Sagenhaftes Juwel der Alpen, Erlesen, Erbe Österreich, Leningrad Symphonie: Eine Stadt kämpft um ihr Leben, Report, Willkommen Österreich und Kreuz und quer

Universum: Dolomiten – Sagenhaftes Juwel der Alpen Die Dolomiten sind die bekannteste Region der Südalpen und ein Naturparadies. Kurt Mayer und Judith Doppler haben das "sagenhafte Juwel der Alpen" mehr als ein Jahr lang bereist, um auch mit einigen Mythen aus dem Tierreich aufzuräumen. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/kurt mayer film Um den Winter in den Dolomiten zu überstehen, formieren sich Schneehasen zu Gruppen – "Universum" um 20.15 Uhr, ORF 2.

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrowsky: Autor Felix Mitterer, Schauspieler Gregor Bloéb, Ex-Skifahrer Erik Schinegger und Schriftstellerin Laura Freudenthaler. Bis 21.05, ORF 3

Erbe Österreich: Sisi, Schratt & Sacher – Wiens glamouröse Frauen Kaiserin Elisabeth, Kathy Schratt, Anna Sacher, Pauline Metternich und "Erzsi, die rote Erzherzogin": Patrice Fuchs zeigt, wie mächtig manche Frauen trotz Männerdominanz im ausgehenden 19. Jahrhundert waren. Bis 21.55, ORF 3

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Weiterrauchen oder Volksabstimmung? Live zu Gast im Studio ist Johann Gudenus, geschäftsführender Klubobmann der FPÖ. 2) Grüne Verluste. 3) Kärnten rot oder wieder blau? 4) Gewalt im Spital. Bis 22.00, ORF 2

Leningrad Symphonie: Eine Stadt kämpft um ihr Leben Im September 1941 schließt die deutsche Wehrmacht den Blockadering um Leningrad, was den Tod von über einer Million Zivilisten bedeutet. Eine Quelle der Hoffnung in dieser Zeit sind das Radio und die Musik von Karl Eliasberg und seines Rundfunkorchesters. Eliasberg soll die 7. Symphonie von Dimitri Schostakowitsch aufführen. Die Aufführung wird zum Symbol eines kurzen Triumphes der Kultur über die Barbarei des Krieges. Bis 23.15, Arte

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann sind: Regisseur Reinhold Bilgeri und Ex-Skirennläufer Erik Schinegger, Protagonist seines neuen Films Erik & Erika, und Skifahrerin Lizz Görgl. Bis 22.55, ORF 1

Kreuz und quer: Bis morgen, so Gott will Ein heiterer Einblick in das Leben einer Gemeinschaft von Franziskanerinnen in Spanien: Die Filmemacherin Ainara Vera hat die Ordensfrauen beobachtet und zeichnet das Bild einer lebenslustigen Gemeinschaft unter einem heiligen Dach. Bis 23.30, ORF 2

Kreuz und quer: Über 100 Jahre Jedes zweite Kind, das heute in Österreich geboren wird, dürfte über 100 Jahre alt werden. Über 100 Jahre alt sind auch die Protagonisten der Doku. Sie erzählen, was sie antreibt. Bis 23.45, ORF 2