Historischer Kalender – 1. März

1768 – In Bar (Podolien) schließt sich der polnische Adel zu einer Konföderation zusammen, welche die Beseitigung der russischen Fremdherrschaft zum Ziel hat.

1918 – Vor der kroatischen Insel Premuda wird das k.u.k. Flaggschiff "Szent Istvan" von zwei italienischen Torpedobooten versenkt.

1918 – In London scheitert ein Attentat irischer Freischärler auf den britischen Premier David Lloyd George.

1928 – Die französische Luftfahrtgesellschaft Latecoere eröffnet die erste regelmäßige Personenflugverbindung über den Ozean von Paris nach Buenos Aires.

1938 – Jüdische Firmen in Deutschland werden von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen.

1938 – Der Schauprozess in der UdSSR gegen den Politiker und Wirtschaftstheoretiker Nikolai Bucharin beginnt.

1938 – Das Unternehmen "Samsung" ("drei Sterne") wird in Daegu von Lee Byung-chull als Lebensmittelladen gegründet. Die "Samsung Group" ist heute der größte südkoreanische Mischkonzern und gehört zu den weltweit größten Unternehmen gemessen an Umsatz und Marktstärke. Flaggschiff der Gruppe ist "Samsung Electronics".

1973 – Erste Sitzung der von Bundeskanzler Bruno Kreisky eingesetzten ORF-Reformkommission.

1983 – Die erste Swatch-Uhr wird in Zürich der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie avanciert zu einer der erfolgreichsten Uhren aller Zeiten. Jedes Jahr werden zwei neue Kollektionen mit bis zu 30 verschiedenen Modellen vorgestellt.

1983 – Die Umweltminister der EG beschließen einen Importstopp für Robbenfelle (Inkrafttreten 1.10.1983).

2003 – Die Geflügelpest breitet sich aus. Die Krankheit, die auch auf den Menschen übertragbar ist, wird in den Niederlanden, Belgien und Deutschland bestätigt. Die EU verhängt Ausfuhrverbote, Millionen Tiere müssen getötet werden.

2003 – Das türkische Parlament lehnt die Stationierung von 62.000 US-Soldaten auf türkischem Territorium im Hinblick auf eine Irak-Invasion ab.

2008 – Das Sturmtief "Emma" hinterlässt eine Spur der Verwüstung: Vier Tote, 19 Verletzte und ein Schaden von geschätzten 65 Millionen Euro sind die Folgen.

2008 – Österreichische Autofahrer/innen können bei Verkehrsübertretungen in einem EU-Land auch von österreichischen Behörden gestraft werden. Mit einem Jahr Verspätung tritt der schon seit einem Jahr geltende EU-Rahmenbeschluss im nationalen Recht in Kraft. In allen EU-Staaten, außer Deutschland, betrifft die Regelung Verkehrsstrafen ab 70 Euro.

Geburtstage:

Georg Simmel, dt. Soziologe u. Philosoph (1858-1918)

Erik Frey, öst. Schauspieler (1908-1988)

Jacques Rivette, franz. Filmregisseur (1928-2016)

Manfred Karge, dt. Schauspieler (1938- )

Tupua Tamasese Tupuola Taisi Tufuga EFI, Politiker auf Samoa (1938- )

Katerina Jacob, dt. Schauspielerin (1958- )

Thomas Anders (eigtl. Bernd Weidung), dt. Popmusiker (1963- )

Todestage: Girolamo Frescobaldi, ital. Komponist (1583-1643)

Gabriele d'Annunzio, ital. Dichter (1863-1938)

Felice Casorati, ital. Maler (1886-1963)

Miltiades Caridis, öst. Dirigent griech. Herkunft (1923-1998)

Ulli Herzog, dt. Hörspiel-Regisseur, Autor und Sprecher; "Benjamin Blümchen", "Bibi Blocksberg" (1938-2003)

(APA, 1.3.2018)