Die Freunde Polens sagen: Es reicht!

Ein Protest der deutschsprachigen Übersetzer und Vermittler polnischer Literatur

Noch vor wenigen Jahren genoss Polen als Leader der postkommunistischen Transformation in Osteuropa international große Achtung und Ansehen. Heute wird es von vielen als "kranker Mann Europas" wahrgenommen, politisch und vor allem moralisch. Es ist der PiS-Regierung gelungen, innerhalb kurzer Zeit die Errungenschaften eines Vierteljahrhunderts zu verspielen und das Ansehen Polens in der freien Welt nachhaltig zu beschädigen.

Ein Ende ist nicht abzusehen. Ungeachtet aller Proteste im In- und Ausland setzt die rechts-populistische Führung ihre Bemühungen fort, die Demokratie auszuhöhlen und die Zivilgesellschaft zu entmündigen und einzuschüchtern. Unabhängige kulturelle Institutionen und Medien geraten ebenso unter Beschuss wie unliebsame Autoren und Künstler. Der neue "Literaturkanon" für polnische Schulen, dem Werke von Joseph Conrad, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz oder Ryszard Kapuscinski zum Opfer fielen, ist dafür ein trauriger Beweis.

Die offizielle Politik setzt zunehmend auf einen rabiaten Nationalismus und versucht, die nationale Geschichte und historische Erinnerung für ihre kurzfristigen Ziele zu instrumentalisieren. Jüngste Auswüchse dieser Politik sind das umstrittene Gesetz, wonach mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden soll, wer "dem polnischen Volk oder Staat öffentlich und wahrheitswidrig" eine Mitschuld an NS-Verbrechen, vor allem dem Holocaust, zuschreibt, und der Aufruf des Senatspräsidenten an die Polen im Ausland, alle "antipolnischen Äußerungen" zu melden. Die Denunziation als patriotische Pflicht! Schändlicher geht's nicht mehr.

Wir, die wir uns eng mit Polen verbunden fühlen, wollen nicht länger schweigend mitansehen, wie sein Image durch diese Politik in ein Zerrbild verwandelt wird. Als Übersetzer und Publizisten, die wir uns seit Jahren für die Präsenz der vielstimmigen polnischen Literatur und Kultur in unseren Ländern engagieren, sind wir es auch unseren Freunden in Polen schuldig, dagegen zu protestieren und zu rufen: Es reicht! (27.2.2018)

Übersetzerinnen und Übersetzer:

Martin Pollack, Bocksdorf

Olaf Kühl, Berlin

Lisa Palmes, Berlin

Marlis Lami, Wien und Krakau

Dorota Stroinska, Berlin

Gabriele Leupold, Berlin

Benjamin Voelkel, Putlitz

Hans Gregor Njemz, Kiel

Thomas Weiler, Markkleeberg

Martin Sander, Warschau

Peter Seraphim, Krakau

Andreas Volk, Warschau

Peter Oliver Loew, Darmstadt

Bernhard Hartmann, Duisburg

Marta Kijowska, München

Renate Schmidgall, Darmstadt

Joanna Manc, Frankfurt a. M.

Lothar Quinkenstein, Berlin



Vermittlerinnen und Vermittler polnischer Literatur:

Michael Krüger, 1986-2013, Verleger des Hanser-Verlags, München

Jo Lendle, Hanser-Verlag, München

Herbert Ohrlinger, Paul-Zsolnay-Verlag, Wien

Katharina Raabe, Suhrkamp-Verlag, Berlin

Dorothea Rein, Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main

Andreas Rostek, Verlag Fototapeta Berlin

Janika Rüter, Suhrkamp-Verlag, Berlin

Markus Weber, Moritz-Verlag, Frankfurt am Main

Jörg Becken, KLAK-Verlag

Sabine Baumann, Lektorin, Schöffling-Verlag, Frankfurt am Main

Klaus Schöffling, Schöffling-Verlag, Frankfurt am Main

Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa

Uwe Rada, Buchautor, Redakteur der taz

Jürgen Jakob Becker, Deutscher Übersetzerfonds

Patricia Klobusiczky, Vorstandsvorsitzende des Verbands deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ)

Hinrich Schmidt-Henkel, Vorstand des VdÜ

Katrin Segerer, Vorstand des VdÜ

Martin Jankowski, Autor, Berliner Literarische Aktion

Ewa Maria Slaska, Journalistin, WIR-Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur e. V. (1994-2012), Städtepartner Stettin

Emilia Smechowski, Autorin