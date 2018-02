Neues Blau bei Lufthansa ist nicht blau genug

Nach vielen Diskussionen überarbeitet die Lufthansa ihr erst vor wenigen Wochen vorgestelltes neues Flugzeug-Design

Frankfurt – Das neue Blau ist nicht blau genug: Nach heftigen Diskussionen überarbeitet der AUA-Mutterkonzern Lufthansa sein erst vor wenigen Wochen vorgestelltes neues Flugzeug-Design. Dabei geht es allerdings nicht um eine mögliche Rückkehr des von vielen Kunden und Beschäftigten vermissten Farbtons Gelb im Kranich-Logo, sondern vielmehr um das neue Blau am Heck der Flugzeuge.

"Im realen Betrieb hat sich gezeigt, dass der gewählte Farbton bei bestimmten Lichtverhältnissen wesentlicher dunkler erscheint als in der Testumgebung", erklärte am Montag ein Unternehmenssprecher in Frankfurt und bestätigte damit einen Bericht des Internet-Portals "Airliners". Das sei unter anderem bei Landungen in New York und Hongkong aufgefallen. Es solle nun ein neuer tiefblauer Farbton gefunden werden, auf dem weiterhin der Kranich in Weiß platziert werde.

Lufthansa hatte Anfang Februar ein komplett neu entwickeltes Markendesign präsentiert. Für das neue Flugzeug-Design habe es intensive Vorstudien, über 800 Entwürfe und eigene Farbentwicklungen im Labor gegeben. Zu den Kosten machte der Dax-Konzern keine Angaben.

Bisher sind dem Sprecher zufolge erst zwei Lufthansa-Jets in dem neuen Design lackiert worden, eine Boeing 747-8 und eine Airbus A321. Der Farbton werde nun entsprechend verändert, was allerdings ein komplizierter Prozess sei. An dem über sieben Jahre gestreckten Lackierungsplan für die gesamte Flotte werde festgehalten. Bis Jahresende wollte die Lufthansa bereits 40 Flugzeuge mit dem neuen Look ausgestattet haben. (APA, 26.2.2018)