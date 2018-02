Tiroler Akademikerin wurde in Lebenskrise zur Staatsfeindin

Eine Sozialpädagogin landete bei den Staatsverweigerern. Vor dem Landesgericht Feldkirch zeigte sie sich geständig und reuig

Feldkirch/Innsbruck – Eine Tiroler Akademikerin sympathisierte mit Staatsverweigerern. Am Montag versuchte sie vor dem Landesgericht Feldkirch zu erklären, warum sie Richter, Staatsanwälte und den Polizeidirektor mit Erpressungsbriefen bedrohte.

Gerade sei ihr Lebensweg verlaufen, vorher. Und gerade verlaufe er auch jetzt wieder, sagte die Tirolerin. Dazwischen habe es eine Phase gegeben, da sei alles danebengegangen. Die Selbstständigkeit habe in Schulden geendet, ein Jahr lang sei sie ohne Arbeit gewesen, die Mutter sterbenskrank, selbst war sie gesundheitlich am Sand. Da sei ein Mensch in ihr Leben getreten, der eine Zeitlang eine wichtige Rolle für sie gespielt habe. Dieser Mensch habe sich mit Themen beschäftigt, die ihr neu waren.

Und schon hört die 46-jährige Erziehungswissenschafterin – mit "Frau Magister" wird sie von Richterin Hagen respektvoll angesprochen – wieder auf zu erzählen. Sie trage selbst die Verantwortung für ihr Tun, will die Angeklagte Schuld nicht auf Einflüsterer abschieben.

Staat ist nicht mehr als eine Firma

Die Liste der Anklage ist lang: versuchter gewerbsmäßiger schwerer Betrug, versuchte Nötigung, versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt, versuchte schwere Erpressung, üble Nachrede, Mitgliedschaft in einer staatsfeindlichen Verbindung.

Die Akademikerin hatte in der Lebenskrise Trost bei sogenannten Staatsverweigern gefunden. Diese rechtsesoterischen Personen glauben nicht an die Legitimität von Nationalstaaten, für sie sind Staaten nicht mehr als Firmen. Die Angeklagte verschickte an Tiroler Richter, Staatsanwälte und den Polizeidirektor Briefe, in denen die Vertreter des österreichischen Staates (der aus Sicht der Staatsverweigerer nicht existent ist) aufgefordert wurden, Amtshandlungen zu unterlassen und rund 6,8 Millionen Euro an ein US-Schuldenregister zu überweisen. "Wenn Sie jetzt glauben, die Frau hat einen Sprung in der Schüssel, kann ich Ihnen das nicht verdenken", sagt die Angeklagte.

Angeklagte versteht sich selbst nicht

Sie sei weder rechtskundig noch ein Zahlenmensch, habe nicht wirklich gewusst, was sie da mache, rechtfertigt sich die Frau. Sie habe sich in einer Art Schockstarre befunden, kritische Stimmen nicht wahrgenommen. "Heute bin ich damit fertig", sagt sie. Warum sie die Straftaten begangen hat, könne sie sich selbst nicht erklären.

Da die Frau geständig ist, wurden keine Zeugen geladen. Die Anklageschrift wurde nicht verlesen. Ein tieferer Einblick in das Unwesen und die Rekrutierungstaktiken von Staatsverweigerern wurden der Öffentlichkeit damit vorenthalten.

Weil die Frau reuig und geständig ist, einer geregelten Tätigkeit als Sozialpädagogin in einer kirchlichen Einrichtung für Jugendliche nachgeht, fiel das (noch nicht rechtskräftige) Urteil mild aus: zwölf Monate auf drei Jahre bedingt und eine unbedingte Geldstrafe von 6.480 Euro plus Verfahrenskosten. (Jutta Berger, 26.2.2018)