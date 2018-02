Barcelona und Atletico vor Schlager mit Pflichtübungen

Real auswärts bei Lieblingsgegner Espanyol

Madrid/Barcelona – Für die Fußballer in Spanien geht es in der Meisterschaft praktisch ohne Pause weiter. Während Levante und Betis Sevilla am Montagabend noch das letzte Spiel der 25. Runde bestreiten, startet am Dienstag bereits der nächste Spieltag. Real Madrid gastiert bei "Lieblingsgegner" Espanyol. Gegen den Tabellen-16 hat die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane zuletzt zehn Mal in Folge gewonnen.

Der FC Barcelona und Atletico Madrid bekommen es am Donnerstag ebenfalls mit durchaus machbaren Gegnern zu tun. Die Katalanen, die seit 32. Meisterschaftspartien ungeschlagen sind, gehen auswärts bei Las Palmas als klarer Favorit in die Partie. Zwar muss der Tabellenführer auf die verletzten Nelson Semedo und Jordi Alba verzichten, dafür rückt Abwehrchef Gerard Pique wieder ins Team. Beim 6:1-Sieg über Girona ist der 31-Jährige wegen einer leichten Knieverletzung noch geschont worden.

Auch Atletico geht nach dem 5:2-Sieg bei Sevilla mit viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel. Der Tabellenzweite, der weiterhin sieben Zählern hinter Barcelona liegt, empfängt zu Hause Leganes. Richtig ernst wird es für Atletico am kommenden Sonntag (16.15 Uhr). Da trifft das Team von Diego Simeone im Camp Nou auf Barcelona. (APA/Reuters, 26.2. 2018)