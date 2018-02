Wahl in Tirol: 1,382 Millionen bei "Bundesland heute" in ORF 2

50 Prozent Marktanteil – Die "ZiB spezial" um 17 Uhr interessierte im Schnitt 593.000

Wien – 1,382 Millionen Zuschauer sahen Sonntagabend "Bundesland heute" in ORF 2 zur Landtagswahl in Tirol um 19 Uhr, der Marktanteil lag bei 50 Prozent. Die "ZiB spezial" dazu um 17 Uhr interessierte im Schnitt 593.000 (31 Prozent Marktanteil), 534.000 waren um 17.30 Uhr bei der Verkündigung des Ergebnisses in ORF 2 dabei. Die "ZiB" um 19.30 Uhr verfolgten rund 1,215 Millionen Zuschauer. (red, 26.2.2018)