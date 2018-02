Ikea erhöht Mindestgehälter in Österreich auf 1.800 Euro

Das sind rund 200 Euro über dem Mindestgehalt der Branche gemäß Kollektivvertrag

Wien/Stockholm/Leiden – Die in Österreich fast 3.000 Mitarbeiter zählende Möbelkette Ikea erhöht die Mindestlöhne und -gehälter mit 1. März auf 1.800 Euro brutto. Die Erhöhung gelte für alle Beschäftigten und Arbeitsbereiche, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Teilzeitmitarbeiter bekämen die Erhöhung aliquot.

Etwa die Hälfte der Österreich-Beschäftigten würde davon profitieren. Auch für Lehrlinge gibt es mehr Geld. Derzeit liegt das Mindestgehalt im Handel für Vollzeitbeschäftigte bei 1.586 Euro brutto. Im Gastrobereich, der bei Ikea ebenfalls eine große Rolle spielt, liegt das Einstiegsgehalt sogar knapp unter 1.500 Euro.

In der Gewerkschaft freut man sich über den Schritt der Schweden und vermag keinen Pferdefuß zu erkennen. Die Maßnahme sei ein "wichtiger Schritt", sagt GPA-Sekretärin Anita Palkovich zum STANDARD. Dabei hatte Ikea nicht immer das beste Verhältnis zur Gewerkschaft. Bei der Gründung eines Betriebsrates gab es an einzelnen Standorten immer wieder Schwierigkeiten. In Wien-Nord beispielsweise sollen arbeitgebernahe Betriebsratskandidaten forciert worden sein.

Doch das Verhältnis hat sich in letzter Zeit verbessert. Ikea verfügt nun an allen acht Standorten über einen Betriebsrat, darüber hinaus wurde Ende des Vorjahres ein Zentralbetriebsrat installiert, wie Palkovich erklärt. "Mir sind keine gröberen Probleme bekannt", sagt sie. (red, 26.2.2018)