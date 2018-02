Ehemaliges Wiener Griensteidl als Café Klimt wiedereröffnet

Kaffeehaus inklusive Souvenirshop soll "auch für Touristen attraktives Angebot schaffen" – Vertrag bis Jahresende

Wien – Das ehemalige Wiener Café Griensteidl, das zuletzt von der Agentur Friendship als "Rien" mit einer Mischung aus Lokal, Galerie und Designshop bespielt wurde, hat unter neuem Namen geöffnet. Es firmiert nun unter Café Klimt. Geführt wird es als klassisches Kaffeehaus inklusive Souvenirshop, sagte eine Sprecherin am Montag.

Betrieben wird das Lokal am Michaelerplatz nun von der Donauturm Aussichtsturm- und Restaurantbetriebsgesellschaft m.b.H. Die Betreiber haben einen Vertrag bis Jahresende, sagte die Sprecherin. "Das künstlerische Flair soll natürlich auch im Café Klimt fortbestehen. Mit der Erinnerung an eines der größten Jugendstilgenies Wiens möchten wir auch für Touristen ein attraktives Angebot schaffen, das sich perfekt in den Jahresschwerpunkt der Bundeshauptstadt einfügt", hieß es in einem Statement der Betreiber gegenüber der APA. (APA, 26.2.2018)

