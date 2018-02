China zensiert Online-Kritik an unbefristeter Amtszeit des Präsidenten

Der Suchbegriff "Begrenzung zwei Amtszeiten" wurde auf der Twitter-ähnlichen Plattform Weibo blockiert – Xi Jinping könnte lebenslang Präsident bleiben

Die Pläne von Chinas Führung, Amtszeiten des Präsidenten nicht mehr zu befristen, ist auf heftige Kritik gestoßen. Mit Lobeshymnen auf die Partei, der Streichung von Kommentaren in sozialen Netzwerken und Verboten von Suchbegriffen versuchte das Land am Montag dagegen zu steuern.

Suchbegriff blockiert

"Wir wandeln uns in Nordkorea", schrieb etwa ein Nutzer auf dem Twitter-ähnlichen Dienst Weibo am Sonntagabend nach Bekanntwerden des Vorhabens der Kommunistischen Partei. Dort regiert die Kim-Dynastie seit Gründung des Staates Ende der 1940er-Jahre. "Wir folgen dem Beispiel unseres Nachbarn", schrieb ein weiterer Weibo-Nutzer. Die Anmerkungen wurden später gelöscht und der Suchbegriff "Begrenzung zwei Amtszeiten" blockiert.

Aus der Verfassung

Die bisher geltende Regel von maximal zwei Amtszeiten von jeweils fünf Jahren soll den Plänen der KP zufolge aus der Verfassung gestrichen werden. Präsident Xi Jinping ist seit 2013 Präsident und soll im März vom Parlament, dem Nationalen Volkskongress, für eine zweite Amtszeit bestätigt werden. Sollte der Volkskongress das Vorhaben absegnen, könnte Xi auf Lebenszeit Präsident bleiben.

In einem ungewöhnlichen Schritt meldete sich auch das chinesische Außenministerium zu Wort. Verfassungsänderungen seien Sache des chinesischen Volkes, sagte ein Sprecher. Seit der Verabschiedung der Verfassung 1954 sei sie kontinuierlich verbessert worden.

Xi genießt hohes Ansehen

Die mögliche Verfassungsänderung zugunsten von Xi hat sich schon länger angedeutet. Xi genießt in China hohes Ansehen. Er stärkte die Partei, baute das Militär um und sagte der Korruption den Kampf an. Auf dem Parteikongress im Oktober wurde kein klarer Nachfolger ernannt. Xi baute vielmehr seine Machtposition aus: "Xi Jinpings Gedanken zum Sozialismus nach chinesischem Muster für eine neue Ära" wurden in die Statuten der Partei aufgenommen. Vor ihm wurden nur die Leitsätze von Staatsgründer Mao Zedong bereits zu Lebzeiten auf diese Weise festgeschrieben. Das Zentralkomitee der KP schlug vor, Xis Gedanken auch in die Verfassung zu schreiben. (APA/Reuters, 26.2.2.2018)