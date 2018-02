Flughafen von Phuket musste Startbahn schließen

Risse im Asphalt machen eine sofortige Reparatur notwendig. Vor allem internationale Verbindungen sind betroffen

Phuket – Mitten in der Hochsaison müssen am Flughafen Phuket mehr als hundert Flüge verschoben werden. Grund dafür sind Risse in der Start- und Landebahn des wichtigen Touristenflughafens im Süden Thailands, wie der Airport am Montag mitteilte. Am Sonntagabend sei entdeckt worden, dass fast hundert Quadratmeter der Asphaltpiste von Rissen durchzogen seien. Eine Reparatur sei unmittelbar nötig.

Schuld daran sei die hohe Anzahl von Flügen in der Hochsaison, sagte Flughafendirektor Phet Chancharoen. Die Landebahn muss demnach am Montag und Dienstag in der Früh jeweils für mehrere Stunden gesperrt werden. Dadurch werden am Montag 75, am Dienstag mindestens 59 Flüge verschoben. Vor allem internationale Verbindungen sind betroffen. (APA, dpa, 26.2.2018))