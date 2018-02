Gen-Mais ist laut Meta-Analyse gesünder als normaler Mais

Die Auswertung von 6.000 Studien aus 21 Jahren zeigt: Gen-Mais hat gegenüber normalem Mais Vorteile und dürfte für Umwelt und Gesundheit sogar besser sein

Pisa/Wien – In Österreich hat die Sache längst religiöse Züge angenommen: Alles, was nur irgendwie an Gentechnik anstreift, ist des Teufels. Der Konsum von Lebensmitteln, die genetisch modifiziert wurden, gilt als gesundheits- und umweltschädlich. Es sei denn, es handelt sich um gentechnisch hergestelltes Insulin, das direkt in den Körper gespritzt wird.

Der internationale Siegeszug des Gen-Mais

Eine der "beliebtesten" gentechnisch veränderten Pflanzen ist neben Soja der sogenannte Gen-Mais. In Österreich und einigen anderen europäischen Ländern ist der Anbau strikt verboten, weltweit sieht es etwas anders aus. Da wurden die Anbauflächen immer mehr ausgeweitet: 2015 hat man global 53,6 Millionen Hektar dieser transgenen Maissorte kultiviert – davon rund 33 Millionen in den USA. Das ist fast ein Drittel der 185 Millionen Hektar Mais, die insgesamt angebaut werden.

Aber um was handelt es sich eigentlich, wenn von Gen-Mais die Rede ist? Das ist im Normalfall eine Sorte, die gentechnisch so verändert wurde, dass sie das Bt-Protein bildet (deshalb auch der Name Bt-Mais.) Das wird ursprünglich vom Bodenbakterium Bacillus thuringiensis erzeugt und wirkt tödlich auf Insekten. Dieses Gen wurde ins Erbgut des transgenen Maises eingeschleust, was dazu führt, dass sich die Fressfeinde (insbesondere der Maiszünsler) beim Mais-Konsum vergiften.

Auswertung von 6.000 Studien

Elisa Pellegrino (Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa) und ihre KollegInnen haben für ihre neue Metaanalyse im Fachblatt "Scientific Reports" 6.000 Studien ausgewertet, die zwischen 1996 und 2016 in Fachzeitschriften mit Peer-Review erschienen sind und haben sie vor allem nach zwei Kriterien ausgewertet: Wie gut oder schlecht ist Gen-Mais für die Umwelt? Und was ist im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgen für den Menschen bekannt?



Offensichtlich ist, dass transgener Mais weltweit je nach Standort durchschnittlich zwischen 5,6 und 24,5 Prozent höhere Erträge bringt als konventionell produzierte Varianten. Zudem gelang es mit dem Bt-Mais, den Einsatz von Insektiziden zu reduzieren. Transgener Mais sei laut der Meta-Analyse auch recht zielgenau bei der Bekämpfung der gewünschten Insekten: Der Maiszünsler wird mit Bt-Mais – zumindest bislang – effektiv reduziert. Einen kleinen Kollateralschaden gäbe es nur bei den parasitärer Brackwespen, die ihrerseits den Maiszünsler befallen.

Weniger Pilztoxine

Im Hinblick auf die gesundheitlichen Effekte nahmen die Forscher vor allem die Pilzgiftkontamination von Mais und Gen-Mais unter die Lupe. Diese Toxine belasten die menschliche Gesundheit schwer und gelten als potenziell krebserregend und allergen. Laut der Meta-Studie von Pellegrino würden die einschlägigen Untersuchungen zum Ergebnis kommen, dass die Konzentration von drei verschiedenen Pilztoxinen beim Gen-Mais um jeweils ein Drittel niedriger liegt als bei den Gentechnik-freien. Der Grund ist leicht erklärt: Insektenfraß schwächt die Pflanze und macht sie anfälliger für Pilze.

Die Schlussfolgerungen der Forscher liegen auf der Hand: Gentechnisch veränderter Mais ist konventionellen Sorten überlegen und schont sowohl die Umwelt wie auch die Gesundheit der Menschen. An der österreichischen Haltung zum Thema Gentechnik werden solche Argumente natürlich nichts ändern – siehe oben. (Klaus Taschwer, 26.2.2018)