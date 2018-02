Historischer Kalender – 27. Februar

1848 – Im Großherzogtum Baden kommt es zur ersten Volksversammlung nach französischem Vorbild, welche die sogenannte "Märzforderung" formuliert.

1918 – Der österreichisch-ungarische Außenminister Graf Czernin teilt König Ferdinand von Rumänien die Friedensbedingungen der Mittelmächte mit.

1918 – Italienischer Luftangriff auf Bozen.

1933 – In Berlin geht das Reichstagsgebäude in Flammen auf, der Brand wird von den Nazi-Machthabern den Kommunisten zur Last gelegt. Daraufhin kommt es zur Verhaftung von allen KPD-Abgeordneten und tausenden weiteren Nazigegnern.

1933 – In Paris wird die Komödie "Intermezzo" von Jean Giraudoux uraufgeführt.

1943 – Die Deportation der in der Berliner Rüstungswirtschaft beschäftigten deutschen Juden in den Osten beginnt.

1948 – Papst Pius XII. erteilt Prinzessin Anna von Bourbon-Parma, der Nichte der österreichischen Ex-Kaiserin Zita, einen Dispens für ihre Eheschließung mit dem aus seinem Land vertriebenen rumänischen König Michael, der orthodoxer Konfession ist.

1988 – Die Ausstrahlung eines Films der US-Fernsehgesellschaft CBS, der vier israelische Soldaten zeigt, wie sie auf zwei Palästinenser eintreten und ihnen mit Steinen Arme und Beine brechen, löst weltweite Empörung aus.

1998 – Die Erzbischöfe von Wien und Salzburg, Kardinal Christoph Schönborn und Georg Eder, und die Bischöfe Johann Weber und Egon Kapellari (Steiermark und Kärnten) geben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, sie seien zu der moralischen Gewissheit gelangt, dass die gegen Kardinal Hans Hermann Groer erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zuträfen.

2003 – Die irakische Regierung stimmt der Zerstörung ihrer Samud-2-Raketen grundsätzlich zu.

2003 – Andrea Kuntzl tritt als Bundesgeschäftsführerin der SPÖ zurück. Ihr Nachfolger wird Norbert Darabos.

2003 – Das Haager UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien verurteilt die ehemalige bosnisch-serbische Präsidentin Biljana Plavsic zu elf Jahren Gefängnis.

2003 – Der Architekt Daniel Libeskind gewinnt den Wettbewerb um die Neugestaltung des World Trade Centers in New York City. Libeskinds Vorschlag "Gardens of the World" sieht den Bau eines 530,2 m hohen Turms am Ground Zero vor. Um diesen sollen sich fünf niedrigere Türme, sowie mehrere weitere Einzelgebäude gruppieren. Am 16. Juli wird allerdings der Architekt David Childs zum "Design-Architekt und Projektleiter" bestellt.

2013 – In der Affäre um den 2004 manipulierten Kurs der Telekom-Austria-Aktie werden die involvierten Ex-Manager – nicht rechtskräftig – wegen Untreue verurteilt. Rudolf Fischer fasst drei Jahre Haft aus, Stefano Colombo dreieinhalb Jahre und der frühere Prokurist Josef Trimmel drei Jahre, davon zwei Jahre bedingt. Ex-Generaldirektor Heinz Sundt wird im Zweifel freigesprochen.

Geburtstage:

Josephine Gallmeyer, öst. Schauspielerin/Volkssängerin (1838-1884)

Lotte Lehmann, dt.-US-Sopranistin (1888-1976)

Grethe Weiser, dt. Schauspielerin (1903-1970)

Irwin Shaw, US-Schriftsteller (1913-1984)

Dexter Gordon, US-Jazzmusiker (1923-1990)

Rene Clemencic, öst. Dirigent (1928- )

Alfred Hrdlicka, öst. Bildhauer (1928-2009)

Ariel Sharon (eigtl. A. Scheinermann), israel. Politiker (1928-2014)

Pascale Petit, franz. Filmschauspielerin (1938- )

Todestage:

Johannes Tralow, dt. Schriftst./Regiss. (1882-1968)

Lillian Gish, US-Filmschauspielerin (1893-1993)

Stephane Hessel, frz. Autor, Diplomat und Politiker (1917-2013)

Ivan Rebroff, dt. Sänger (1931-2008)

(APA, 27.2.2018)