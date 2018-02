Mehr als 50.000 Abos: "Fortnite"-Streamer "Ninja" mit neuem Twitch-Rekord

Soll laut eigenen Angaben noch nie ein Solo-Streamer zuvor geschafft haben

Twitch-Streamer Tyler Blevins, der unter dem Namen "Ninja" auf der Plattform bekannt ist, hat laut eigenen Angaben einen neuen Rekord aufgestellt. So soll er nun 50.000 Abonnenten aufweisen – dies gelang zuvor offenbar noch keinem einzigen Solo-Streamer. Twitch hat dies bisher nicht verifiziert, das Unternehmen hält sich recht bedeckt, was diese Zahlen betrifft. Der STANDARD fragte trotzdem nach, ob an der Behauptung etwas dran ist.

twitch highlights Neuer Rekord von "Ninja" auf Stream festgehalten.

Mindestens 125.000 Dollar durch Abos

Blevins Erfolg geht auf den Battle-Royale-Hit "Fortnite" zurück, bei dem er als einer der besten Spieler gilt. In der vergangenen Woche hatte der 26-Jährige aus Michigan noch 40.000 Abonnenten, in nur einer Woche konnte er offenbar weitere 10.000 für sich gewinnen. Im Unterschied zu Followern zahlen Abonnenten nämlich – mit diesen verdient der Streamer konservativ geschätzt nun um die 125.000 Dollar pro Monat.

drdisrespect "Dr. Disrespect" ist wieder da.

"Dr. Disrespect" hinter "Ninja"

Im Februar wurde übrigens bereits ein weiterer Twitch-Rekord von Streamer "Dr. Disrespect" gebrochen. Ihm sahen bei seinem ersten Stream nach einer längeren Pause 388.000 Zuschauer zu. Der Streamer soll laut der inoffiziellen Plattform "Twitch Stats" mit fast 48.000 Abonnenten hinter "Ninja" liegen. Dahinter findet sich der Ex-"Counter Strike"-Profi "Shroud" mit knappen 25.000 Abonnenten. (dk, 26.02.2018)